https://ria.ru/20230713/kuban-1883955576.html

Число пропавших без вести после ливней на Кубани вновь достигло четырех

Число пропавших без вести после ливней на Кубани вновь достигло четырех - РИА Новости, 13.07.2023

Число пропавших без вести после ливней на Кубани вновь достигло четырех

Число пропавших без вести вновь увеличилось до четырех человек после подтоплений на Кубани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:31

2023-07-13T13:31

2023-07-13T13:45

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Число пропавших без вести вновь увеличилось до четырех человек после подтоплений на Кубани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. В среду следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления, как сообщил источник в четверг, тела двоих из них нашли."Кроме двух найденных погибших сейчас без вести пропавшими числятся четыре человека", - рассказал собеседник агентства.Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах района. По состоянию на утро четверга, вода сошла со всех подтопленных дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230713/podtoplenie-1883887176.html

краснодарский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край