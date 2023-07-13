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Число пропавших без вести после ливней на Кубани вновь достигло четырех - РИА Новости, 13.07.2023
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13:31 13.07.2023 (обновлено: 13:45 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/kuban-1883955576.html
Число пропавших без вести после ливней на Кубани вновь достигло четырех
Число пропавших без вести после ливней на Кубани вновь достигло четырех - РИА Новости, 13.07.2023
Число пропавших без вести после ливней на Кубани вновь достигло четырех
Число пропавших без вести вновь увеличилось до четырех человек после подтоплений на Кубани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:31
2023-07-13T13:45
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Число пропавших без вести вновь увеличилось до четырех человек после подтоплений на Кубани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. В среду следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления, как сообщил источник в четверг, тела двоих из них нашли."Кроме двух найденных погибших сейчас без вести пропавшими числятся четыре человека", - рассказал собеседник агентства.Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах района. По состоянию на утро четверга, вода сошла со всех подтопленных дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230713/podtoplenie-1883887176.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Число пропавших без вести после ливней на Кубани вновь достигло четырех

Число пропавших без вести после ливней в Туапсинском районе Кубани вновь достигло четырех

© МЧС РоссииПоследствия сильных дождей в Туапсинском районе
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
© МЧС России
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Число пропавших без вести вновь увеличилось до четырех человек после подтоплений на Кубани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. В среду следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления, как сообщил источник в четверг, тела двоих из них нашли.
"Кроме двух найденных погибших сейчас без вести пропавшими числятся четыре человека", - рассказал собеседник агентства.
Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах района. По состоянию на утро четверга, вода сошла со всех подтопленных дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения.
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
Вода сошла с подтопленных дворов на Кубани
Вчера, 08:21
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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