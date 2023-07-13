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На Кубани нашли тела двух человек, пропавших без вести после ливней - РИА Новости, 13.07.2023
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10:15 13.07.2023 (обновлено: 14:21 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/kuban-1883901991.html
На Кубани нашли тела двух человек, пропавших без вести после ливней
На Кубани нашли тела двух человек, пропавших без вести после ливней - РИА Новости, 13.07.2023
На Кубани нашли тела двух человек, пропавших без вести после ливней
Тела двух погибших найдены в пострадавшем от сильных дождей Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:15
2023-07-13T14:21
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Тела двух погибших найдены в пострадавшем от сильных дождей Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Найдены тела двух пропавших без вести в результате прошедших ливней в Туапсинском районе Кубани", — сказали в надзорном ведомстве.Накануне следователи завели уголовное дело из-за исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.Как сообщил ранее губернатор Вениамин Кондратьев, в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Всего, по данным МЧС, после сильных дождей подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в десяти населенных пунктах района. По состоянию на утро четверга, вода сошла со всех подтопленных дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани нашли тела двух человек, пропавших без вести после ливней

В Туапсинском районе Кубани нашли тела двух пропавших при потопе людей

© МЧС РоссииПоследствия сильных дождей в Туапсинском районе. Кадр видео
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе. Кадр видео
© МЧС России
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Тела двух погибших найдены в пострадавшем от сильных дождей Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Найдены тела двух пропавших без вести в результате прошедших ливней в Туапсинском районе Кубани", — сказали в надзорном ведомстве.
Накануне следователи завели уголовное дело из-за исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.
Как сообщил ранее губернатор Вениамин Кондратьев, в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района.
Всего, по данным МЧС, после сильных дождей подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в десяти населенных пунктах района. По состоянию на утро четверга, вода сошла со всех подтопленных дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения.
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