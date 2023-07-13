https://ria.ru/20230713/kuban-1883901991.html

На Кубани нашли тела двух человек, пропавших без вести после ливней

На Кубани нашли тела двух человек, пропавших без вести после ливней - РИА Новости, 13.07.2023

На Кубани нашли тела двух человек, пропавших без вести после ливней

Тела двух погибших найдены в пострадавшем от сильных дождей Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:15

2023-07-13T10:15

2023-07-13T14:21

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Тела двух погибших найдены в пострадавшем от сильных дождей Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Найдены тела двух пропавших без вести в результате прошедших ливней в Туапсинском районе Кубани", — сказали в надзорном ведомстве.Накануне следователи завели уголовное дело из-за исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.Как сообщил ранее губернатор Вениамин Кондратьев, в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Всего, по данным МЧС, после сильных дождей подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в десяти населенных пунктах района. По состоянию на утро четверга, вода сошла со всех подтопленных дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883657341.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край