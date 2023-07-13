https://ria.ru/20230713/kotenok-1884015435.html

В Ленинградской области спасли котенка, просидевшего на дереве 12 часов

В Ленинградской области спасли котенка, просидевшего на дереве 12 часов - РИА Новости, 13.07.2023

В Ленинградской области спасли котенка, просидевшего на дереве 12 часов

Спасатели в городе Луга Ленинградской области сняли с дерева котенка, который не мог спуститься с дерева не менее 12 часов, сообщило региональное управление... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:12

2023-07-13T16:12

2023-07-13T16:22

хорошие новости

происшествия

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884013911_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_e017d3be5b6b4783ed02b588f107bc4e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Спасатели в городе Луга Ленинградской области сняли с дерева котенка, который не мог спуститься с дерева не менее 12 часов, сообщило региональное управление МЧС. "Бедолага просидел на высоте около десяти метров не менее 12 часов. Мяукал истошно и жалобно, мешая жильцам ближайших пятиэтажек спать", — отметили в ведомстве.Котенок забрался на клен. На вызов приехали спасатели 135-й пожарной части, развернули трехколенную лестницу и тут же сняли животное с верхотуры.В ведомстве добавили, что котенок был сильно напуган и даже не сопротивлялся.

https://ria.ru/20230712/kosulya-1883656905.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область