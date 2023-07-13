https://ria.ru/20230713/kotenok-1884015435.html
В Ленинградской области спасли котенка, просидевшего на дереве 12 часов
В Ленинградской области спасли котенка, просидевшего на дереве 12 часов - РИА Новости, 13.07.2023
В Ленинградской области спасли котенка, просидевшего на дереве 12 часов
Спасатели в городе Луга Ленинградской области сняли с дерева котенка, который не мог спуститься с дерева не менее 12 часов, сообщило региональное управление... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:12
2023-07-13T16:12
2023-07-13T16:22
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происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Спасатели в городе Луга Ленинградской области сняли с дерева котенка, который не мог спуститься с дерева не менее 12 часов, сообщило региональное управление МЧС. "Бедолага просидел на высоте около десяти метров не менее 12 часов. Мяукал истошно и жалобно, мешая жильцам ближайших пятиэтажек спать", — отметили в ведомстве.Котенок забрался на клен. На вызов приехали спасатели 135-й пожарной части, развернули трехколенную лестницу и тут же сняли животное с верхотуры.В ведомстве добавили, что котенок был сильно напуган и даже не сопротивлялся.
https://ria.ru/20230712/kosulya-1883656905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область
Хорошие новости, Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области спасли котенка, просидевшего на дереве 12 часов
В Ленинградской области сняли с дерева котенка, просидевшего на нем не менее 12 часов