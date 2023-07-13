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В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты - РИА Новости, 13.07.2023
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Наука
 
12:29 13.07.2023 (обновлено: 12:36 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/kosmonavt-1883942938.html
В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты
В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты - РИА Новости, 13.07.2023
В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты
Людей с гуманитарным образованием не берут в космонавты, потому что техническое образование им всё равно понадобится, а времени для доподготовки не будет,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:29
2023-07-13T12:36
наука
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олег кононенко
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 13 июл - РИА Новости. Людей с гуманитарным образованием не берут в космонавты, потому что техническое образование им всё равно понадобится, а времени для доподготовки не будет, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов. "Профессиональные требования, которые предъявляются к космонавту-испытателю, которого мы планируем подготовить, может выполнять изначально человек, получивший базовое системное образование около вот этой профессии", - сказал Харламов, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции. "У нас нет возможности каждого индивидуально претендента доподготавливать в объёме школы, потом университета или института", - добавил он. Харламов уточнил, что специалисты, занимающиеся подготовкой космонавтов, анализировали образовательные программы и выбрали наиболее подходящие. Поэтому во время отбора комиссия обращает внимание на претендентов именно с определёнными специальностями. Как следует из документов, представленных на сайте ЦПК, у претендентов должно быть высшее образование в области информатики, электроники и радиотехники, фотоники и приборостроения, электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики, машиностроения, авиационной и ракетно-космической техники, нанотехнологий, математики и механики, физики, химии и биологических наук. Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" стартовал 10 июля 2023 года. Документы от претендентов принимаются до 30 октября. В конкурсе могут участвовать граждане России до 35 лет. Как ранее сообщил РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, по итогам отбора отряд пополнят до шести человек. Набор стал уже четвертым открытым, когда документы могут подать все желающие, а не только военные летчики или сотрудники некоторых предприятий отрасли. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре. Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек.
https://ria.ru/20230623/kikina-1879939211.html
https://ria.ru/20230616/kosmonavty-1878570029.html
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космос - риа наука, россия, олег кононенко, роскосмос, центр подготовки космонавтов
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Олег Кононенко, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов
В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты

Начальник ЦПК Харламов: гуманитариев не берут в космонавты, потому что нужно доучивать

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВыходной люк ВЛ-1 одного из модулей Международной космической станции и российский скафандр для работы в открытом космосе "Орлан МК" в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Выходной люк ВЛ-1 одного из модулей Международной космической станции и российский скафандр для работы в открытом космосе Орлан МК в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выходной люк ВЛ-1 одного из модулей Международной космической станции и российский скафандр для работы в открытом космосе "Орлан МК" в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Архивное фото
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 13 июл - РИА Новости. Людей с гуманитарным образованием не берут в космонавты, потому что техническое образование им всё равно понадобится, а времени для доподготовки не будет, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов.
"Профессиональные требования, которые предъявляются к космонавту-испытателю, которого мы планируем подготовить, может выполнять изначально человек, получивший базовое системное образование около вот этой профессии", - сказал Харламов, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.
"У нас нет возможности каждого индивидуально претендента доподготавливать в объёме школы, потом университета или института", - добавил он.
Харламов уточнил, что специалисты, занимающиеся подготовкой космонавтов, анализировали образовательные программы и выбрали наиболее подходящие. Поэтому во время отбора комиссия обращает внимание на претендентов именно с определёнными специальностями.
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Как следует из документов, представленных на сайте ЦПК, у претендентов должно быть высшее образование в области информатики, электроники и радиотехники, фотоники и приборостроения, электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики, машиностроения, авиационной и ракетно-космической техники, нанотехнологий, математики и механики, физики, химии и биологических наук.
Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" стартовал 10 июля 2023 года. Документы от претендентов принимаются до 30 октября. В конкурсе могут участвовать граждане России до 35 лет. Как ранее сообщил РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, по итогам отбора отряд пополнят до шести человек.
Набор стал уже четвертым открытым, когда документы могут подать все желающие, а не только военные летчики или сотрудники некоторых предприятий отрасли. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре. Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек.
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