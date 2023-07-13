https://ria.ru/20230713/kosmonavt-1883942938.html

В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты

В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты - РИА Новости, 13.07.2023

В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты

Людей с гуманитарным образованием не берут в космонавты, потому что техническое образование им всё равно понадобится, а времени для доподготовки не будет,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:29

2023-07-13T12:29

2023-07-13T12:36

наука

космос - риа наука

россия

олег кононенко

роскосмос

центр подготовки космонавтов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883430303_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_74c8b87bd3e44f92736efeca3b7f9972.jpg

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 13 июл - РИА Новости. Людей с гуманитарным образованием не берут в космонавты, потому что техническое образование им всё равно понадобится, а времени для доподготовки не будет, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов. "Профессиональные требования, которые предъявляются к космонавту-испытателю, которого мы планируем подготовить, может выполнять изначально человек, получивший базовое системное образование около вот этой профессии", - сказал Харламов, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции. "У нас нет возможности каждого индивидуально претендента доподготавливать в объёме школы, потом университета или института", - добавил он. Харламов уточнил, что специалисты, занимающиеся подготовкой космонавтов, анализировали образовательные программы и выбрали наиболее подходящие. Поэтому во время отбора комиссия обращает внимание на претендентов именно с определёнными специальностями. Как следует из документов, представленных на сайте ЦПК, у претендентов должно быть высшее образование в области информатики, электроники и радиотехники, фотоники и приборостроения, электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики, машиностроения, авиационной и ракетно-космической техники, нанотехнологий, математики и механики, физики, химии и биологических наук. Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" стартовал 10 июля 2023 года. Документы от претендентов принимаются до 30 октября. В конкурсе могут участвовать граждане России до 35 лет. Как ранее сообщил РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, по итогам отбора отряд пополнят до шести человек. Набор стал уже четвертым открытым, когда документы могут подать все желающие, а не только военные летчики или сотрудники некоторых предприятий отрасли. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре. Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек.

https://ria.ru/20230623/kikina-1879939211.html

https://ria.ru/20230616/kosmonavty-1878570029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, олег кононенко, роскосмос, центр подготовки космонавтов