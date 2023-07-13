https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883998.html

Генпрокурор России высоко оценил китайский опыт искоренения коррупции

Генпрокурор России высоко оценил китайский опыт искоренения коррупции - РИА Новости, 13.07.2023

Генпрокурор России высоко оценил китайский опыт искоренения коррупции

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил китайскому Государственному контрольному комитету договориться об обмене "самыми лучшими" практиками в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T07:22

2023-07-13T07:22

2023-07-13T07:22

россия

китай

пекин

игорь краснов

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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил китайскому Государственному контрольному комитету договориться об обмене "самыми лучшими" практиками в борьбе с коррупцией, передает корреспондент РИА Новости. "В своей работе мы изучаем передовые практики зарубежных партнеров. Например, мне известно о последовательных системных результатах Китая в сфере борьбы с коррупцией, особенно в возврате активов коррупционеров из-за рубежа… Предлагаю рассмотреть вопрос о разработке между нашими ведомствами письменной договоренности, которая позволит обмениваться опытом и самыми лучшими практиками в борьбе и противодействии коррупции. Уверен, это будет полезно обеим сторонам. Мы готовы к взаимодействию и сотрудничеству в любом формате", - сказал Краснов в Пекине на встрече с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куйем. "Я думаю, что антикоррупционная линия России и Китая является важной составляющей нашего высокоуровневого политического взаимодействия. Китайская сторона готова с вами прилагать совместные усилия для реализации важных договоренностей наших лидеров, углублять сотрудничество и обмен мнениями в области антикоррупционной борьбы", - заявил Фу Куй. Краснов пояснил, что по искам прокуроров в доход государства может обращаться не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения. "Действующие в России положения закона позволяют применять этот инструмент независимо от наличия уголовного преследования. При этом ответственности подлежат как действующие, так и бывшие служащие органов власти и управления", - добавил генпрокурор. Краснов также рассказал об информационной системе "Посейдон", которая в том числе используется для профилактики коррупционных правонарушений среди госслужащих. "Обрабатывая сразу несколько баз фискальных органов, а также информацию из социальных сетей, на выходе программа выдает результат о том, соблюдал ли госслужащий, иной сотрудник ограничения, запреты и требования, установленные с целью противодействия коррупции", - рассказал Краснов. Система "Посейдон" заработала в России в 2022 году.

https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html

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россия, китай, пекин, игорь краснов