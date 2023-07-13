Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор России высоко оценил китайский опыт искоренения коррупции - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883998.html
Генпрокурор России высоко оценил китайский опыт искоренения коррупции
Генпрокурор России высоко оценил китайский опыт искоренения коррупции - РИА Новости, 13.07.2023
Генпрокурор России высоко оценил китайский опыт искоренения коррупции
Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил китайскому Государственному контрольному комитету договориться об обмене "самыми лучшими" практиками в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:22
2023-07-13T07:22
россия
китай
пекин
игорь краснов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил китайскому Государственному контрольному комитету договориться об обмене "самыми лучшими" практиками в борьбе с коррупцией, передает корреспондент РИА Новости. "В своей работе мы изучаем передовые практики зарубежных партнеров. Например, мне известно о последовательных системных результатах Китая в сфере борьбы с коррупцией, особенно в возврате активов коррупционеров из-за рубежа… Предлагаю рассмотреть вопрос о разработке между нашими ведомствами письменной договоренности, которая позволит обмениваться опытом и самыми лучшими практиками в борьбе и противодействии коррупции. Уверен, это будет полезно обеим сторонам. Мы готовы к взаимодействию и сотрудничеству в любом формате", - сказал Краснов в Пекине на встрече с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куйем. "Я думаю, что антикоррупционная линия России и Китая является важной составляющей нашего высокоуровневого политического взаимодействия. Китайская сторона готова с вами прилагать совместные усилия для реализации важных договоренностей наших лидеров, углублять сотрудничество и обмен мнениями в области антикоррупционной борьбы", - заявил Фу Куй. Краснов пояснил, что по искам прокуроров в доход государства может обращаться не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения. "Действующие в России положения закона позволяют применять этот инструмент независимо от наличия уголовного преследования. При этом ответственности подлежат как действующие, так и бывшие служащие органов власти и управления", - добавил генпрокурор. Краснов также рассказал об информационной системе "Посейдон", которая в том числе используется для профилактики коррупционных правонарушений среди госслужащих. "Обрабатывая сразу несколько баз фискальных органов, а также информацию из социальных сетей, на выходе программа выдает результат о том, соблюдал ли госслужащий, иной сотрудник ограничения, запреты и требования, установленные с целью противодействия коррупции", - рассказал Краснов. Система "Посейдон" заработала в России в 2022 году.
https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, игорь краснов
Россия, Китай, Пекин, Игорь Краснов
Генпрокурор России высоко оценил китайский опыт искоренения коррупции

Генпрокурор Краснов: России интересен китайский опыт искоренения коррупции

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил китайскому Государственному контрольному комитету договориться об обмене "самыми лучшими" практиками в борьбе с коррупцией, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В своей работе мы изучаем передовые практики зарубежных партнеров. Например, мне известно о последовательных системных результатах Китая в сфере борьбы с коррупцией, особенно в возврате активов коррупционеров из-за рубежа… Предлагаю рассмотреть вопрос о разработке между нашими ведомствами письменной договоренности, которая позволит обмениваться опытом и самыми лучшими практиками в борьбе и противодействии коррупции. Уверен, это будет полезно обеим сторонам. Мы готовы к взаимодействию и сотрудничеству в любом формате", - сказал Краснов в Пекине на встрече с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куйем.
"Я думаю, что антикоррупционная линия России и Китая является важной составляющей нашего высокоуровневого политического взаимодействия. Китайская сторона готова с вами прилагать совместные усилия для реализации важных договоренностей наших лидеров, углублять сотрудничество и обмен мнениями в области антикоррупционной борьбы", - заявил Фу Куй.
Краснов пояснил, что по искам прокуроров в доход государства может обращаться не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения.
"Действующие в России положения закона позволяют применять этот инструмент независимо от наличия уголовного преследования. При этом ответственности подлежат как действующие, так и бывшие служащие органов власти и управления", - добавил генпрокурор.
Краснов также рассказал об информационной системе "Посейдон", которая в том числе используется для профилактики коррупционных правонарушений среди госслужащих.
"Обрабатывая сразу несколько баз фискальных органов, а также информацию из социальных сетей, на выходе программа выдает результат о том, соблюдал ли госслужащий, иной сотрудник ограничения, запреты и требования, установленные с целью противодействия коррупции", - рассказал Краснов.
Система "Посейдон" заработала в России в 2022 году.
Руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией, считает глава Казначейства
07:17
 
РоссияКитайПекинИгорь Краснов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала