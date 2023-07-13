https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html
Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией, считает глава Казначейства
Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией, считает глава Казначейства - РИА Новости, 13.07.2023
Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией, считает глава Казначейства
Государственные платежи, проводящиеся в цифровом рубле, будут полностью прозрачными, поэтому внедрение такой валюты можно назвать одной из форм борьбы с... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:17
2023-07-13T07:17
2023-07-13T07:17
россия
роман артюхин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственные платежи, проводящиеся в цифровом рубле, будут полностью прозрачными, поэтому внедрение такой валюты можно назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России, высказал РИА Новости экспертное мнение руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин. "Пожалуй, что да. Но сейчас я уже отвечаю не как казначей, а как эксперт. Что касается государственных платежей, государственных денег, то здесь очевидно, что полная прозрачность", - ответил он на вопрос, можно ли цифровой рубль назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России. По его словам, важность и удобство цифрового рубля докажет время. "Хотя наверняка выявятся какие-то пока непонятные вещи, которые походу будут корректироваться. Здесь надо спокойно к этому относиться. И не торопиться", - добавил Артюхин. Госдума во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.
https://ria.ru/20230713/rubl-1883879877.html
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россия, роман артюхин, госдума рф, экономика
Россия, Роман Артюхин, Госдума РФ, Экономика
Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией, считает глава Казначейства
Глава Казначейства Артюхин: цифровой рубль поможет бороться с коррупцией в России
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственные платежи, проводящиеся в цифровом рубле, будут полностью прозрачными, поэтому внедрение такой валюты можно назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России, высказал РИА Новости экспертное мнение руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин.
«
"Пожалуй, что да. Но сейчас я уже отвечаю не как казначей, а как эксперт. Что касается государственных платежей, государственных денег, то здесь очевидно, что полная прозрачность", - ответил он на вопрос, можно ли цифровой рубль назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России.
По его словам, важность и удобство цифрового рубля докажет время. "Хотя наверняка выявятся какие-то пока непонятные вещи, которые походу будут корректироваться. Здесь надо спокойно к этому относиться. И не торопиться", - добавил Артюхин.
Госдума
во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.
Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.
Глава Казначейства ответил на вопрос об оплате налогов цифровым рублем