https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html

Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией, считает глава Казначейства

Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией, считает глава Казначейства - РИА Новости, 13.07.2023

Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией, считает глава Казначейства

Государственные платежи, проводящиеся в цифровом рубле, будут полностью прозрачными, поэтому внедрение такой валюты можно назвать одной из форм борьбы с... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T07:17

2023-07-13T07:17

2023-07-13T07:17

россия

роман артюхин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственные платежи, проводящиеся в цифровом рубле, будут полностью прозрачными, поэтому внедрение такой валюты можно назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России, высказал РИА Новости экспертное мнение руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин. "Пожалуй, что да. Но сейчас я уже отвечаю не как казначей, а как эксперт. Что касается государственных платежей, государственных денег, то здесь очевидно, что полная прозрачность", - ответил он на вопрос, можно ли цифровой рубль назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России. По его словам, важность и удобство цифрового рубля докажет время. "Хотя наверняка выявятся какие-то пока непонятные вещи, которые походу будут корректироваться. Здесь надо спокойно к этому относиться. И не торопиться", - добавил Артюхин. Госдума во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.

https://ria.ru/20230713/rubl-1883879877.html

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россия, роман артюхин, госдума рф, экономика