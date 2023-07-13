https://ria.ru/20230713/kornet-1883874934.html
Российские бойцы впервые применили дистанционно управляемый ПТРК "Корнет"
Российские бойцы впервые применили дистанционно управляемый ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 13.07.2023
Российские бойцы впервые применили дистанционно управляемый ПТРК "Корнет"
Комплекс дистанционного управления "Курган" для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" впервые успешно применили в бою, в одном из эпизодов... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:20
2023-07-13T03:20
2023-07-13T03:22
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Комплекс дистанционного управления "Курган" для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" впервые успешно применили в бою, в одном из эпизодов спецоперации противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) уничтожен блиндаж ВСУ, сообщил РИА Новости представитель команды разработчиков-энтузиастов комплекса. "Подразделение спецназа группировки "Юг" "заптурило" блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления "Курган" для ПТРК "Корнет", - сообщил собеседник агентства.На кадрах, предоставленных РИА Новости разработчиками, - наведение с помощью прицельных средств комплекса на блиндаж ВСУ на одном из терриконов, пуск управляемой ракеты и контроль поражения. При этом наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления. Сам комплекс дистанционного управления "Корнетом" представляет собой выносной пульт в ударопрочном контейнере с органами управления и дисплеем, на которое выведено изображение с прицела ПТРК. Главная задача разработки - сбережение жизни бойцов от ответного огня противника. При пуске ПТУР демаскируется место запуска ракеты, по нему противник может открыть огонь. Бойцы с пультом управления в таком случае могут находится на более безопасной позиции - на расстоянии до 50 метров от пусковой установки. Аналогичную по принципу систему дистанционного управления применили разработчики украинского ПТРК "Стугна-П".
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы впервые применили дистанционно управляемый ПТРК "Корнет"
В зоне СВО впервые применили в бою дистанционно управляемый ПТРК "Корнет"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Комплекс дистанционного управления "Курган" для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" впервые успешно применили в бою, в одном из эпизодов спецоперации противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) уничтожен блиндаж ВСУ, сообщил РИА Новости представитель команды разработчиков-энтузиастов комплекса.
"Подразделение спецназа группировки "Юг" "заптурило" блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления "Курган" для ПТРК "Корнет", - сообщил собеседник агентства.
На кадрах, предоставленных РИА Новости разработчиками, - наведение с помощью прицельных средств комплекса на блиндаж ВСУ на одном из терриконов, пуск управляемой ракеты и контроль поражения. При этом наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления.
Сам комплекс дистанционного управления "Корнетом" представляет собой выносной пульт в ударопрочном контейнере с органами управления и дисплеем, на которое выведено изображение с прицела ПТРК.
Главная задача разработки - сбережение жизни бойцов от ответного огня противника. При пуске ПТУР демаскируется место запуска ракеты, по нему противник может открыть огонь. Бойцы с пультом управления в таком случае могут находится на более безопасной позиции - на расстоянии до 50 метров от пусковой установки.
Аналогичную по принципу систему дистанционного управления применили разработчики украинского ПТРК "Стугна-П".
Боевой робот "Маркер" запустят в серию с ПТРК "Корнет", сообщил источник