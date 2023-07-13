https://ria.ru/20230713/kor-1884080238.html

Число заразившихся корью в пензенском селе Средняя Елюзань выросло до 64

Число заразившихся корью в пензенском селе Средняя Елюзань выросло до 64 - РИА Новости, 13.07.2023

Число заразившихся корью в пензенском селе Средняя Елюзань выросло до 64

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань в Пензенской области за сутки выросло с 46 до 64 человек, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:04

2023-07-13T21:04

2023-07-13T23:37

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 13 июл — РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань в Пензенской области за сутки выросло с 46 до 64 человек, сообщил региональный Минздрав."По данным на 13 июля 2023 года, в селе Средняя Елюзань с подозрением на корь выявлены 64 человека. В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении — 18 человек, выздоровели 14", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, случаи заболевания также выявили в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке.Ранее региональный Минздрав заявил, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня. К 12 июля число заболевших выросло до 46 человек, из которых 23 находились на лечении в больнице и девять — амбулаторно. Медики установили, что у всех заболевших не было прививки. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям.В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы ведомства оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заразиться с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97 процентов привитых не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти стопроцентный шанс заразиться.

https://ria.ru/20230615/kor-1878468731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230527/1874521827.html

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)