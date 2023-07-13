https://ria.ru/20230713/kor-1884080238.html
Число заразившихся корью в пензенском селе Средняя Елюзань выросло до 64
Число заразившихся корью в пензенском селе Средняя Елюзань выросло до 64 - РИА Новости, 13.07.2023
Число заразившихся корью в пензенском селе Средняя Елюзань выросло до 64
Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань в Пензенской области за сутки выросло с 46 до 64 человек, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:04
2023-07-13T21:04
2023-07-13T23:37
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866998913_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_224c811ebbbd1a04e103b1e10f97e3a3.jpg
САРАТОВ, 13 июл — РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань в Пензенской области за сутки выросло с 46 до 64 человек, сообщил региональный Минздрав."По данным на 13 июля 2023 года, в селе Средняя Елюзань с подозрением на корь выявлены 64 человека. В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении — 18 человек, выздоровели 14", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, случаи заболевания также выявили в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке.Ранее региональный Минздрав заявил, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня. К 12 июля число заболевших выросло до 46 человек, из которых 23 находились на лечении в больнице и девять — амбулаторно. Медики установили, что у всех заболевших не было прививки. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям.В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы ведомства оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заразиться с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97 процентов привитых не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти стопроцентный шанс заразиться.
https://ria.ru/20230615/kor-1878468731.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230527/1874521827.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866998913_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22b65d857ebb6cab1ff74ac20de45123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число заразившихся корью в пензенском селе Средняя Елюзань выросло до 64
В пензенском селе Средняя Елюзань число заразившихся корью за сутки выросло с 46 до 64
САРАТОВ, 13 июл — РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань в Пензенской области за сутки выросло с 46 до 64 человек, сообщил региональный Минздрав.
«
"По данным на 13 июля 2023 года, в селе Средняя Елюзань с подозрением на корь выявлены 64 человека. В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении — 18 человек, выздоровели 14", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, случаи заболевания также выявили в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке.
Ранее региональный Минздрав заявил, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня. К 12 июля число заболевших выросло до 46 человек, из которых 23 находились на лечении в больнице и девять — амбулаторно. Медики установили, что у всех заболевших не было прививки. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям.
В детских поликлиниках Москвы нет дефицита вакцины против кори
В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России
, территориальные органы ведомства оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заразиться с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97 процентов привитых не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти стопроцентный шанс заразиться.
Корь: лучше защититься вовремя