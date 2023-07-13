https://ria.ru/20230713/kontrakty-1883994140.html
Центры поддержки экспорта регионов помогли заключить контракты на $0,5 млрд
Центры поддержки экспорта регионов помогли заключить контракты на $0,5 млрд - РИА Новости, 13.07.2023
Центры поддержки экспорта регионов помогли заключить контракты на $0,5 млрд
Центры поддержки экспорта регионов за первые 6 месяцев 2023 года помогли 1,5 тысячам компаний заключить контракты на 0,5 миллиарда долларов, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:29
2023-07-13T15:29
2023-07-13T15:29
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Центры поддержки экспорта регионов за первые 6 месяцев 2023 года помогли 1,5 тысячам компаний заключить контракты на 0,5 миллиарда долларов, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).Там уточнили, что в Архызе завершилась Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой приняли участие представители Российского экспортного центра, центров поддержи экспорта из 80 регионов страны и центров "Мой бизнес". Во время конференции были подведены итоги работы центров поддержки экспорта за 1 полугодие 2023 года."Так, более 19 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги центров поддержки экспорта, а 1,5 тысячи компаний при содействии центров поддержки экспорта заключили экспортные контракты на общую сумму почти 0,5 миллиарда долларов", - сообщили в РЭЦ."Развитие экспортного потенциала должно стать одним из приоритетных направлений каждого региона. Компании, готовые экспортировать, привносят наибольший вклад в развитие экономики регионов и страны в целом, таким компаниям необходима государственная поддержка и содействие в выходе на зарубежные рынки, которую готовы оказать региональные центры поддержки экспорта", - сказал вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Центры поддержки экспорта регионов за первые 6 месяцев 2023 года помогли 1,5 тысячам компаний заключить контракты на 0,5 миллиарда долларов, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
Там уточнили, что в Архызе
завершилась Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой приняли участие представители Российского экспортного центра, центров поддержи экспорта из 80 регионов страны и центров "Мой бизнес". Во время конференции были подведены итоги работы центров поддержки экспорта за 1 полугодие 2023 года.
"Так, более 19 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги центров поддержки экспорта, а 1,5 тысячи компаний при содействии центров поддержки экспорта заключили экспортные контракты на общую сумму почти 0,5 миллиарда долларов", - сообщили в РЭЦ.
"Развитие экспортного потенциала должно стать одним из приоритетных направлений каждого региона. Компании, готовые экспортировать, привносят наибольший вклад в развитие экономики регионов и страны в целом, таким компаниям необходима государственная поддержка и содействие в выходе на зарубежные рынки, которую готовы оказать региональные центры поддержки экспорта", - сказал вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель.
РЭЦ поддержал экспорт в ОАЭ почти на $1 млрд в 2022 году