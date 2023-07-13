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Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ - РИА Новости, 13.07.2023
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Религия
 
12:26 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/kontakty-1883942512.html
Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ
Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ - РИА Новости, 13.07.2023
Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ
Горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил в РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:26
2023-07-13T12:26
религия
запорожье
украина
россия
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил в своем телеграм-канале в четверг секретарь горсовета Анатолий Куртев. "Основные решения, принятые на 19-й сессии городского совета: прекращение взаимоотношений городской общины с религиозными организациями УПЦ Московского Патриархата, как с организациями, руководящие органы которых находятся на территории государства-агрессора", - написал он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230711/tserkov-1883616103.html
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запорожье, украина, россия, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Запорожье, Украина, Россия, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ

Горсовет подконтрольного Киеву Запорожья принял решение разорвать связи с канонической УПЦ

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил в своем телеграм-канале в четверг секретарь горсовета Анатолий Куртев.
"Основные решения, принятые на 19-й сессии городского совета: прекращение взаимоотношений городской общины с религиозными организациями УПЦ Московского Патриархата, как с организациями, руководящие органы которых находятся на территории государства-агрессора", - написал он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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РелигияЗапорожьеУкраинаРоссияМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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