https://ria.ru/20230713/kontakty-1883942512.html

Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ

Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ - РИА Новости, 13.07.2023

Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ

Горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил в РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:26

2023-07-13T12:26

2023-07-13T12:26

религия

запорожье

украина

россия

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил в своем телеграм-канале в четверг секретарь горсовета Анатолий Куртев. "Основные решения, принятые на 19-й сессии городского совета: прекращение взаимоотношений городской общины с религиозными организациями УПЦ Московского Патриархата, как с организациями, руководящие органы которых находятся на территории государства-агрессора", - написал он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230711/tserkov-1883616103.html

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запорожье, украина, россия, московский патриархат, ситуация вокруг упц