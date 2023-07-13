Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ
Горсовет подконтрольного Киеву Запорожья принял решение разорвать связи с канонической УПЦ
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил в своем телеграм-канале в четверг секретарь горсовета Анатолий Куртев.
"Основные решения, принятые на 19-й сессии городского совета: прекращение взаимоотношений городской общины с религиозными организациями УПЦ Московского Патриархата, как с организациями, руководящие органы которых находятся на территории государства-агрессора", - написал он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.