https://ria.ru/20230713/konflikt-1884053144.html

В МВФ ответили на вопрос о влиянии ситуации на Украине на экономику России

В МВФ ответили на вопрос о влиянии ситуации на Украине на экономику России - РИА Новости, 13.07.2023

В МВФ ответили на вопрос о влиянии ситуации на Украине на экономику России

Конфликт на Украине, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), слабее влияет на экономику России, чем ожидалось изначально, заявила директор департамента... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:03

2023-07-13T18:03

2023-07-13T18:03

специальная военная операция на украине

россия

мвф

всемирный банк

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), слабее влияет на экономику России, чем ожидалось изначально, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "В целом влияние войны на российскую экономику остается существенным, но в то же время более мягким, чем первоначально ожидалось", - сообщила она на вопрос РИА Новости. Козак добавила, что обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен позднее в июле. МВФ уже дважды в этом году улучшал оценки по экономике России. Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,7%. В середине апреля Всемирный банк также опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России - вместо снижения в 2023 году на 3,3% теперь ожидается снижение на 0,2%. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.

https://ria.ru/20230626/dollar-1880380792.html

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россия, мвф, всемирный банк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика