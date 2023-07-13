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Чернышенко анонсировал создание двадцатикубитного квантового компьютера - РИА Новости, 13.07.2023
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16:58 13.07.2023 (обновлено: 17:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/kompyuter-1884032376.html
Чернышенко анонсировал создание двадцатикубитного квантового компьютера
Чернышенко анонсировал создание двадцатикубитного квантового компьютера - РИА Новости, 13.07.2023
Чернышенко анонсировал создание двадцатикубитного квантового компьютера
Двадцатикубитный квантовый компьютер должен быть создан в России уже в этом году, все идёт по графику, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:58
2023-07-13T17:06
россия
дмитрий чернышенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
технологии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двадцатикубитный квантовый компьютер должен быть создан в России уже в этом году, все идёт по графику, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В области производства квантовых компьютеров - все идёт в соответствии с графиком. Двадцать кубитов нам обещает "Росатом" показать в конце этого года. Пока все идёт хорошо", - сказал Чернышенко.Он отметил, что Россия по-прежнему отстаёт в области микроэлектроники, поэтому предпринимаются все меры, чтобы укрепить технологический суверенитет страны в этой сфере.Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил в нынешнем году глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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россия, дмитрий чернышенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, технологии
Россия, Дмитрий Чернышенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Технологии
Чернышенко анонсировал создание двадцатикубитного квантового компьютера

Чернышенко: двадцатикубитный квантовый компьютер должны создать в России в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двадцатикубитный квантовый компьютер должен быть создан в России уже в этом году, все идёт по графику, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В области производства квантовых компьютеров - все идёт в соответствии с графиком. Двадцать кубитов нам обещает "Росатом" показать в конце этого года. Пока все идёт хорошо", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что Россия по-прежнему отстаёт в области микроэлектроники, поэтому предпринимаются все меры, чтобы укрепить технологический суверенитет страны в этой сфере.
Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил в нынешнем году глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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