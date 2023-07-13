https://ria.ru/20230713/komissarov-1884025139.html

Алексей Комиссаров стал ректором РАНХиГС

Алексей Комиссаров стал ректором РАНХиГС - РИА Новости, 13.07.2023

Алексей Комиссаров стал ректором РАНХиГС

Алексея Комиссарова назначили ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:31

2023-07-13T16:31

2023-07-13T17:03

политика

алексей комиссаров

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Алексея Комиссарова назначили ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщается в Telegram-канале правительства."Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ стал Алексей Комиссаров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.Комиссаров исполнял обязанности ректора с января 2023 года, после ухода с этой должности Владимира Мау. Последнего обвиняли в крупном мошенничестве, расследование было связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Впоследствии дело против Мау закрыли.Комиссаров ранее трудился в правительстве Москвы, а также возглавлял Фонд развития промышленности. С 2017 года работает в РАНХиГС. Кроме того, он занимает должность директора Высшей школы государственного управления. С 2018 года Комиссаров также руководит АНО "Россия — страна возможностей".

https://ria.ru/20230704/putin-1882135518.html

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политика, алексей комиссаров, михаил мишустин, россия