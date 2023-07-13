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Захарова иронично прокомментировала закрытие дела о кокаине в Белом доме - РИА Новости, 13.07.2023
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19:48 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/kokain-1884071346.html
Захарова иронично прокомментировала закрытие дела о кокаине в Белом доме
Захарова иронично прокомментировала закрытие дела о кокаине в Белом доме - РИА Новости, 13.07.2023
Захарова иронично прокомментировала закрытие дела о кокаине в Белом доме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала закрытие расследования о появлении кокаина в американском Белом доме: "можно и на... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:48
2023-07-13T19:48
в мире
сша
джо байден
мария захарова
сеймур херш
северный поток — 2
происшествия – радио sputnik
северный поток
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала закрытие расследования о появлении кокаина в американском Белом доме: "можно и на самих себя выйти в ходе расследования". Ранее Секретная служба США сообщила, что завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции. Расследование закрыто ввиду отсутствия улик. "Конечно, это же не отравление боевым химическим оружием типа "новичок", раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней. Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались. Как думаете, с подрывом "Северного потока" так же будет?", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в начале июля сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря Байдена, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230713/narkotiki-1884057544.html
https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html
https://ria.ru/20230707/kokain-1882907261.html
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в мире, сша, джо байден, мария захарова, сеймур херш, северный поток — 2, происшествия – радио sputnik, северный поток
В мире, США, Джо Байден, Мария Захарова, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Происшествия – Радио Sputnik, Северный поток
Захарова иронично прокомментировала закрытие дела о кокаине в Белом доме

Захарова иронично прокомментировала закрытие дела о кокаине в Белом доме

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала закрытие расследования о появлении кокаина в американском Белом доме: "можно и на самих себя выйти в ходе расследования".
Ранее Секретная служба США сообщила, что завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции. Расследование закрыто ввиду отсутствия улик.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Спецслужбы США не установили владельца кокаина, найденного в Белом доме
Вчера, 18:22
"Конечно, это же не отравление боевым химическим оружием типа "новичок", раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней. Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались. Как думаете, с подрывом "Северного потока" так же будет?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в начале июля сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря Байдена, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
СМИ: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка
4 июля, 22:11
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не угрожает нацбезопасности США
7 июля, 22:42
 
В миреСШАДжо БайденМария ЗахароваСеймур ХершСеверный поток — 2Происшествия – Радио SputnikСеверный поток
 
 
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