https://ria.ru/20230713/knigi-1883788496.html

Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах

Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах - РИА Новости, 13.07.2023

Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах

Историческая беллетристика — особый для СССР и России жанр. В 1970-е и 1980-е Валентин Пикуль, которому сегодня исполнилось бы 95 лет, был одним из самых... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:03

культура

англия

сергей эйзенштейн

александр невский

николай i

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Историческая беллетристика — особый для СССР и России жанр. В 1970-е и 1980-е Валентин Пикуль, которому сегодня исполнилось бы 95 лет, был одним из самых популярных в стране писателей. Запутанные интриги, бесконечные заговоры и тайны, казалось, пронизывают всю отечественную историю — вот только не всегда правдивую. Кто еще вводил в заблуждение читателей — в материале РИА Новости.Исторический анекдот: художественная правда романаОт профессиональных историков (да и литературоведов) Пикулю доставалось — его небезосновательно обвиняли в вольном обращении с фактами. Методика писателя была довольно проста — он находил какой-то один, не всегда подтвержденный, околоисторический источник и на его основе создавал собственное произведение, используя мастерство рассказчика и стилиста. Получалась некая вольная и весьма витиеватая переработка скандального сюжета (даже порой анекдота), которая многими наивными читателями воспринималась как истина.Особенно критиковали роман "Нечистая сила", который Пикуль считал своей главной удачей. Книга посвящена эпохе Николая II, а в центре сюжета — неоднозначная фигура Григория Распутина. Развернулась бурная дискуссия, рецензию опубликовал даже Аркадий Столыпин, сын царского премьер-министра. Заголовок красноречивый: "Крохи правды в бочке лжи". Писатель Александр Борщаговский назвал роман Пикуля "гнусной бульваристикой", и многие с ним соглашались. Но массовой аудитории это было неважно, книга шла нарасхват.Имитация языка: как написать целое "Хождение"Одним из самых спорных в советской литературе стал текст "Хожения Иваново Олельковича, сына Ноугородца", якобы найденный Борисом Шергиным. Собиратель северного фольклора, склонный к розыгрышам, сымитировал старинный стиль, и многие на это купились. Исследователь Арктики и писатель Константин Бадигин даже сослался на "Хождение" в диссертации и тоже подвергся разгромной критике со стороны ученых.Историки не всегда правы: что со "Словом о полку Игореве"Точку в долгих спорах о подлинности "Слова о полку Игореве" поставили вовсе не историки или литературоведы, а лингвисты. Прежде всего великий ученый Андрей Зализняк. Он проанализировал "Слово" и убедительно доказал: подделать такой текст в XVIII веке, когда рукопись обнаружили, невозможно.Три мушкетера: сместить акцентЕсли разобраться, то знаменитые три мушкетера — настоящие государственные преступники, участвующие в заговоре на стороне англичанина Бэкингема против короля Людовика, которому служат. Так что кардинал Ришелье на самом деле не хитрый интриган, а умный царедворец, старающийся не допустить англичан до тайн французского двора. А вот Анна Австрийская — типичный "агент влияния", да еще и максимально приближенный к монарху. Ледовое побоище: утонули ли рыцариИногда в романах-эпопеях проскальзывают просто авторские неточности (как колебание возраста персонажей в "Войне и мире" и географические "скачки" перемещений Григория Мелехова в "Тихом Доне"). Но в многочисленной исторической беллетристике вольность с фактами — вещь скорее привычная. Порой автор сознательно идет на художественный вымысел ради усиления эффекта. Это, касается, кстати, не только книг, но и кино — тот же Сергей Эйзенштейн в "Александре Невском" весьма своеобразно представил битву на Чудском озере.На самом деле лишь несколько рыцарей уже при отступлении провалились в полыньи и на ход сражения это никак не могло повлиять. Но кадры были столь выразительными, что картина легендарной битвы у современного человека сложилась однозначная.

https://ria.ru/20230707/kino-1882555384.html

англия

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

англия, сергей эйзенштейн, александр невский, николай i