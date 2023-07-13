Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Историческая беллетристика — особый для СССР и России жанр. В 1970-е и 1980-е Валентин Пикуль, которому сегодня исполнилось бы 95 лет, был одним из самых популярных в стране писателей. Запутанные интриги, бесконечные заговоры и тайны, казалось, пронизывают всю отечественную историю — вот только не всегда правдивую. Кто еще вводил в заблуждение читателей — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в книгохранилище всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Книги в книгохранилище всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Исторический анекдот: художественная правда романа
От профессиональных историков (да и литературоведов) Пикулю доставалось — его небезосновательно обвиняли в вольном обращении с фактами.
Методика писателя была довольно проста — он находил какой-то один, не всегда подтвержденный, околоисторический источник и на его основе создавал собственное произведение, используя мастерство рассказчика и стилиста. Получалась некая вольная и весьма витиеватая переработка скандального сюжета (даже порой анекдота), которая многими наивными читателями воспринималась как истина.
© iStock.com / DusanManicДевушка выбирает книгу в библиотеке
© iStock.com / DusanManic
Девушка выбирает книгу в библиотеке
Особенно критиковали роман "Нечистая сила", который Пикуль считал своей главной удачей. Книга посвящена эпохе Николая II, а в центре сюжета — неоднозначная фигура Григория Распутина.
Развернулась бурная дискуссия, рецензию опубликовал даже Аркадий Столыпин, сын царского премьер-министра. Заголовок красноречивый: "Крохи правды в бочке лжи".
© РИА НовостиГригорий Распутин
© РИА Новости
Григорий Распутин
Писатель Александр Борщаговский назвал роман Пикуля "гнусной бульваристикой", и многие с ним соглашались. Но массовой аудитории это было неважно, книга шла нарасхват.
Имитация языка: как написать целое "Хождение"
Одним из самых спорных в советской литературе стал текст "Хожения Иваново Олельковича, сына Ноугородца", якобы найденный Борисом Шергиным.
Новгородский кремль
Собиратель северного фольклора, склонный к розыгрышам, сымитировал старинный стиль, и многие на это купились. Исследователь Арктики и писатель Константин Бадигин даже сослался на "Хождение" в диссертации и тоже подвергся разгромной критике со стороны ученых.
Историки не всегда правы: что со "Словом о полку Игореве"
Точку в долгих спорах о подлинности "Слова о полку Игореве" поставили вовсе не историки или литературоведы, а лингвисты. Прежде всего великий ученый Андрей Зализняк.
Репродукция обложки книги "Слово о полку Игореве"
Он проанализировал "Слово" и убедительно доказал: подделать такой текст в XVIII веке, когда рукопись обнаружили, невозможно.
Три мушкетера: сместить акцент
© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)Кадр из фильма "Три мушкетера"
© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
Кадр из фильма "Три мушкетера"
Если разобраться, то знаменитые три мушкетера — настоящие государственные преступники, участвующие в заговоре на стороне англичанина Бэкингема против короля Людовика, которому служат.
Так что кардинал Ришелье на самом деле не хитрый интриган, а умный царедворец, старающийся не допустить англичан до тайн французского двора.
А вот Анна Австрийская — типичный "агент влияния", да еще и максимально приближенный к монарху.
Ледовое побоище: утонули ли рыцари
Иногда в романах-эпопеях проскальзывают просто авторские неточности (как колебание возраста персонажей в "Войне и мире" и географические "скачки" перемещений Григория Мелехова в "Тихом Доне"). Но в многочисленной исторической беллетристике вольность с фактами — вещь скорее привычная.
© РИА Новости / Мосфильм (1938) | Перейти в медиабанкСцена ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский"
Сцена ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский"
Порой автор сознательно идет на художественный вымысел ради усиления эффекта. Это, касается, кстати, не только книг, но и кино — тот же Сергей Эйзенштейн в "Александре Невском" весьма своеобразно представил битву на Чудском озере.
На самом деле лишь несколько рыцарей уже при отступлении провалились в полыньи и на ход сражения это никак не могло повлиять. Но кадры были столь выразительными, что картина легендарной битвы у современного человека сложилась однозначная.