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Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах - РИА Новости, 13.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 13.07.2023 (обновлено: 08:03 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/knigi-1883788496.html
Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах
Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах - РИА Новости, 13.07.2023
Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах
Историческая беллетристика — особый для СССР и России жанр. В 1970-е и 1980-е Валентин Пикуль, которому сегодня исполнилось бы 95 лет, был одним из самых... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:00
2023-07-13T08:03
культура
англия
сергей эйзенштейн
александр невский
николай i
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Историческая беллетристика — особый для СССР и России жанр. В 1970-е и 1980-е Валентин Пикуль, которому сегодня исполнилось бы 95 лет, был одним из самых популярных в стране писателей. Запутанные интриги, бесконечные заговоры и тайны, казалось, пронизывают всю отечественную историю — вот только не всегда правдивую. Кто еще вводил в заблуждение читателей — в материале РИА Новости.Исторический анекдот: художественная правда романаОт профессиональных историков (да и литературоведов) Пикулю доставалось — его небезосновательно обвиняли в вольном обращении с фактами. Методика писателя была довольно проста — он находил какой-то один, не всегда подтвержденный, околоисторический источник и на его основе создавал собственное произведение, используя мастерство рассказчика и стилиста. Получалась некая вольная и весьма витиеватая переработка скандального сюжета (даже порой анекдота), которая многими наивными читателями воспринималась как истина.Особенно критиковали роман "Нечистая сила", который Пикуль считал своей главной удачей. Книга посвящена эпохе Николая II, а в центре сюжета — неоднозначная фигура Григория Распутина. Развернулась бурная дискуссия, рецензию опубликовал даже Аркадий Столыпин, сын царского премьер-министра. Заголовок красноречивый: "Крохи правды в бочке лжи". Писатель Александр Борщаговский назвал роман Пикуля "гнусной бульваристикой", и многие с ним соглашались. Но массовой аудитории это было неважно, книга шла нарасхват.Имитация языка: как написать целое "Хождение"Одним из самых спорных в советской литературе стал текст "Хожения Иваново Олельковича, сына Ноугородца", якобы найденный Борисом Шергиным. Собиратель северного фольклора, склонный к розыгрышам, сымитировал старинный стиль, и многие на это купились. Исследователь Арктики и писатель Константин Бадигин даже сослался на "Хождение" в диссертации и тоже подвергся разгромной критике со стороны ученых.Историки не всегда правы: что со "Словом о полку Игореве"Точку в долгих спорах о подлинности "Слова о полку Игореве" поставили вовсе не историки или литературоведы, а лингвисты. Прежде всего великий ученый Андрей Зализняк. Он проанализировал "Слово" и убедительно доказал: подделать такой текст в XVIII веке, когда рукопись обнаружили, невозможно.Три мушкетера: сместить акцентЕсли разобраться, то знаменитые три мушкетера — настоящие государственные преступники, участвующие в заговоре на стороне англичанина Бэкингема против короля Людовика, которому служат. Так что кардинал Ришелье на самом деле не хитрый интриган, а умный царедворец, старающийся не допустить англичан до тайн французского двора. А вот Анна Австрийская — типичный "агент влияния", да еще и максимально приближенный к монарху. Ледовое побоище: утонули ли рыцариИногда в романах-эпопеях проскальзывают просто авторские неточности (как колебание возраста персонажей в "Войне и мире" и географические "скачки" перемещений Григория Мелехова в "Тихом Доне"). Но в многочисленной исторической беллетристике вольность с фактами — вещь скорее привычная. Порой автор сознательно идет на художественный вымысел ради усиления эффекта. Это, касается, кстати, не только книг, но и кино — тот же Сергей Эйзенштейн в "Александре Невском" весьма своеобразно представил битву на Чудском озере.На самом деле лишь несколько рыцарей уже при отступлении провалились в полыньи и на ход сражения это никак не могло повлиять. Но кадры были столь выразительными, что картина легендарной битвы у современного человека сложилась однозначная.
https://ria.ru/20230707/kino-1882555384.html
англия
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2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
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РИА Новости
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англия, сергей эйзенштейн, александр невский, николай i
Культура, Англия, Сергей Эйзенштейн, Александр Невский, Николай I

Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГригорий Распутин
Григорий Распутин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Историческая беллетристика — особый для СССР и России жанр. В 1970-е и 1980-е Валентин Пикуль, которому сегодня исполнилось бы 95 лет, был одним из самых популярных в стране писателей. Запутанные интриги, бесконечные заговоры и тайны, казалось, пронизывают всю отечественную историю — вот только не всегда правдивую. Кто еще вводил в заблуждение читателей — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в книгохранилище всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Книги в книгохранилище всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Книги в книгохранилище всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино

Исторический анекдот: художественная правда романа

От профессиональных историков (да и литературоведов) Пикулю доставалось — его небезосновательно обвиняли в вольном обращении с фактами.
Методика писателя была довольно проста — он находил какой-то один, не всегда подтвержденный, околоисторический источник и на его основе создавал собственное произведение, используя мастерство рассказчика и стилиста. Получалась некая вольная и весьма витиеватая переработка скандального сюжета (даже порой анекдота), которая многими наивными читателями воспринималась как истина.
© iStock.com / DusanManicДевушка выбирает книгу в библиотеке
Девушка выбирает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / DusanManic
Девушка выбирает книгу в библиотеке
Особенно критиковали роман "Нечистая сила", который Пикуль считал своей главной удачей. Книга посвящена эпохе Николая II, а в центре сюжета — неоднозначная фигура Григория Распутина.
Развернулась бурная дискуссия, рецензию опубликовал даже Аркадий Столыпин, сын царского премьер-министра. Заголовок красноречивый: "Крохи правды в бочке лжи".
© РИА НовостиГригорий Распутин
Григорий Распутин
© РИА Новости
Григорий Распутин
Писатель Александр Борщаговский назвал роман Пикуля "гнусной бульваристикой", и многие с ним соглашались. Но массовой аудитории это было неважно, книга шла нарасхват.

Имитация языка: как написать целое "Хождение"

Одним из самых спорных в советской литературе стал текст "Хожения Иваново Олельковича, сына Ноугородца", якобы найденный Борисом Шергиным.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНовгородский кремль
Новгородский кремль - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Новгородский кремль
Собиратель северного фольклора, склонный к розыгрышам, сымитировал старинный стиль, и многие на это купились. Исследователь Арктики и писатель Константин Бадигин даже сослался на "Хождение" в диссертации и тоже подвергся разгромной критике со стороны ученых.

Историки не всегда правы: что со "Словом о полку Игореве"

Точку в долгих спорах о подлинности "Слова о полку Игореве" поставили вовсе не историки или литературоведы, а лингвисты. Прежде всего великий ученый Андрей Зализняк.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция обложки книги "Слово о полку Игореве"
Репродукция обложки книги Слово о полку Игореве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости
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Репродукция обложки книги "Слово о полку Игореве"
Он проанализировал "Слово" и убедительно доказал: подделать такой текст в XVIII веке, когда рукопись обнаружили, невозможно.

Три мушкетера: сместить акцент

© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)Кадр из фильма "Три мушкетера"
Кадр из фильма Три мушкетера
© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
Кадр из фильма "Три мушкетера"
Если разобраться, то знаменитые три мушкетера — настоящие государственные преступники, участвующие в заговоре на стороне англичанина Бэкингема против короля Людовика, которому служат.
Так что кардинал Ришелье на самом деле не хитрый интриган, а умный царедворец, старающийся не допустить англичан до тайн французского двора.
© Public domain/Presented by Charles Butler, 1895Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье
Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье
© Public domain/Presented by Charles Butler, 1895
Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье
А вот Анна Австрийская — типичный "агент влияния", да еще и максимально приближенный к монарху.

Ледовое побоище: утонули ли рыцари

Иногда в романах-эпопеях проскальзывают просто авторские неточности (как колебание возраста персонажей в "Войне и мире" и географические "скачки" перемещений Григория Мелехова в "Тихом Доне"). Но в многочисленной исторической беллетристике вольность с фактами — вещь скорее привычная.
© РИА Новости / Мосфильм (1938) | Перейти в медиабанкСцена ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский"
Сцена ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна Александр Невский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Мосфильм (1938)
Перейти в медиабанк
Сцена ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский"
Порой автор сознательно идет на художественный вымысел ради усиления эффекта. Это, касается, кстати, не только книг, но и кино — тот же Сергей Эйзенштейн в "Александре Невском" весьма своеобразно представил битву на Чудском озере.
На самом деле лишь несколько рыцарей уже при отступлении провалились в полыньи и на ход сражения это никак не могло повлиять. Но кадры были столь выразительными, что картина легендарной битвы у современного человека сложилась однозначная.
Участники киносъемочной группы в процессе съемок художественного фильма Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Из чего делают кровь и чем взрывают авто: как создают спецэффекты в кино
7 июля, 08:00
 
КультураАнглияСергей ЭйзенштейнАлександр НевскийНиколай I
 
 
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