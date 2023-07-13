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КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН

КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН - РИА Новости, 13.07.2023

КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН

Представитель КНДР впервые за десять лет выступит на заседании Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:50

2023-07-13T18:50

2023-07-13T21:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Представитель КНДР впервые за десять лет выступит на заседании Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап. "Ким (лидер южнокорейской партии "Сила народа" Ким Ги Хён. — Прим. ред.) сказал, что ему сообщили, что СБ ООН готовится заслушать речь Севера (КНДР. — Прим. ред.) на заседании СБ ООН <...> и что это "будет первое выступление представителя Северной Кореи на заседании СБ ООН за десять лет", — говорится в сообщении.Отмечается, что Ким Ги Хён сейчас находится с визитом в США. Ранее постпредство Великобритании при ООН сообщило, что Совбез проведет сегодня срочное заседание. Причиной стал пуск ракеты со стороны КНДР, произведенный накануне. Британия в июле председательствует в Совбезе ООН.Накануне в Токио сообщили о том, что в 9:59 (3:59 мск) Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету. Это первый подобный случай с 15 июня и 12-й за этот год. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.

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