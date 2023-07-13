Рейтинг@Mail.ru
КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 13.07.2023 (обновлено: 21:00 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/kndr-1884062133.html
КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН
КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН - РИА Новости, 13.07.2023
КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН
Представитель КНДР впервые за десять лет выступит на заседании Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:50
2023-07-13T21:00
в мире
великобритания
оон
сша
космос - риа наука
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854367247_0:101:1279:820_1920x0_80_0_0_039595aabc124cccbc5525f0213744e4.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Представитель КНДР впервые за десять лет выступит на заседании Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап. "Ким (лидер южнокорейской партии "Сила народа" Ким Ги Хён. — Прим. ред.) сказал, что ему сообщили, что СБ ООН готовится заслушать речь Севера (КНДР. — Прим. ред.) на заседании СБ ООН &lt;...&gt; и что это "будет первое выступление представителя Северной Кореи на заседании СБ ООН за десять лет", — говорится в сообщении.Отмечается, что Ким Ги Хён сейчас находится с визитом в США. Ранее постпредство Великобритании при ООН сообщило, что Совбез проведет сегодня срочное заседание. Причиной стал пуск ракеты со стороны КНДР, произведенный накануне. Британия в июле председательствует в Совбезе ООН.Накануне в Токио сообщили о том, что в 9:59 (3:59 мск) Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету. Это первый подобный случай с 15 июня и 12-й за этот год. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
https://ria.ru/20230713/ispytanie-1883997824.html
https://ria.ru/20230713/khvasonpkho-18-1883872802.html
великобритания
сша
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854367247_88:0:1216:846_1920x0_80_0_0_62068c84008542b388a54ef6ef683d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, оон, сша, космос - риа наука, токио
В мире, Великобритания, ООН, США, Космос - РИА Наука, Токио
КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН

КНДР впервые за десять лет выступит на Совете Безопасности ООН после пуска ракеты

© Фото : KCNAГлава КНДР Ким Чен Ын с дочерью
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : KCNA
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Представитель КНДР впервые за десять лет выступит на заседании Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап.
"Ким (лидер южнокорейской партии "Сила народа" Ким Ги Хён. — Прим. ред.) сказал, что ему сообщили, что СБ ООН готовится заслушать речь Севера (КНДР. — Прим. ред.) на заседании СБ ООН <...> и что это "будет первое выступление представителя Северной Кореи на заседании СБ ООН за десять лет", — говорится в сообщении.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В МИД Италии сочли ракетное испытание КНДР провокационным поступком
Вчера, 15:39
Отмечается, что Ким Ги Хён сейчас находится с визитом в США.
Ранее постпредство Великобритании при ООН сообщило, что Совбез проведет сегодня срочное заседание. Причиной стал пуск ракеты со стороны КНДР, произведенный накануне.
Британия в июле председательствует в Совбезе ООН.
Накануне в Токио сообщили о том, что в 9:59 (3:59 мск) Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету. Это первый подобный случай с 15 июня и 12-й за этот год. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18"
Вчера, 02:20
 
В миреВеликобританияООНСШАКосмос - РИА НаукаТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала