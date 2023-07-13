https://ria.ru/20230713/kleschi-1884019276.html

В турецком Сивасе умерли два человека после укусов клещей

В турецком Сивасе умерли два человека после укусов клещей - РИА Новости, 13.07.2023

В турецком Сивасе умерли два человека после укусов клещей

Двое жителей турецкой провинции Сивас на севере страны скончались после укусов клещей, предположительно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщает... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:19

2023-07-13T16:19

2023-07-13T16:24

сивас (провинция)

в мире

воз

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происшествия

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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Двое жителей турецкой провинции Сивас на севере страны скончались после укусов клещей, предположительно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщает агентство Anadolu. Первой жертвой стал 76-летний житель села Куруджаабат, которого укусил клещ. Мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии с подозрением на лихорадку, но спасти его не удалось. Также в больницу после укуса клеща был госпитализирован 47-летний житель села Минарекая. Мужчину также не удалось спасти. Первой жертвой укуса клеща стал в конце мая житель той же провинции Сивас, отмечает агентство. ККГЛ - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. Инкубационный период составляет от двух до семи дней. В течение болезни выделяют три периода: начальный, разгара (геморрагическая фаза) и реконвалесценции. По данным ВОЗ, смертность от этой инфекции составляет 40%.

https://ria.ru/20230624/klesch-1880215706.html

сивас (провинция)

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сивас (провинция), в мире, воз, турция, происшествия