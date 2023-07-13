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В турецком Сивасе умерли два человека после укусов клещей
В турецком Сивасе умерли два человека после укусов клещей - РИА Новости, 13.07.2023
В турецком Сивасе умерли два человека после укусов клещей
Двое жителей турецкой провинции Сивас на севере страны скончались после укусов клещей, предположительно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:19
2023-07-13T16:19
2023-07-13T16:24
сивас (провинция)
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воз
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происшествия
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Двое жителей турецкой провинции Сивас на севере страны скончались после укусов клещей, предположительно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщает агентство Anadolu. Первой жертвой стал 76-летний житель села Куруджаабат, которого укусил клещ. Мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии с подозрением на лихорадку, но спасти его не удалось. Также в больницу после укуса клеща был госпитализирован 47-летний житель села Минарекая. Мужчину также не удалось спасти. Первой жертвой укуса клеща стал в конце мая житель той же провинции Сивас, отмечает агентство. ККГЛ - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. Инкубационный период составляет от двух до семи дней. В течение болезни выделяют три периода: начальный, разгара (геморрагическая фаза) и реконвалесценции. По данным ВОЗ, смертность от этой инфекции составляет 40%.
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сивас (провинция), в мире, воз, турция, происшествия
Сивас (провинция), В мире, ВОЗ, Турция, Происшествия
В турецком Сивасе умерли два человека после укусов клещей
Anadolu: в турецкой провинции Сивас умерли два человека после укусов клещей