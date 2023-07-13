https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html

МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы

МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы - РИА Новости, 13.07.2023

МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы

Китай призывает США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:38

2023-07-13T11:38

2023-07-13T11:38

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ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Китай призывает США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее министерство иностранных дел Кубы обвинило США в провокационной эскалации в связи с заходом в залив Гуантанамо в начале июля атомной подводной лодки, которая с 5 по 8 июля находилась на расположенной там американской военной базе. "Мы призываем США прекратить военные провокации и как можно скорее снять блокаду и санкции (с Кубы - ред.)", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее суверенитета и решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы со стороны других стран.

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

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куба

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, китай, сша