https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы - РИА Новости, 13.07.2023
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
Китай призывает США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:38
2023-07-13T11:38
2023-07-13T11:38
в мире
куба
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Китай призывает США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее министерство иностранных дел Кубы обвинило США в провокационной эскалации в связи с заходом в залив Гуантанамо в начале июля атомной подводной лодки, которая с 5 по 8 июля находилась на расположенной там американской военной базе. "Мы призываем США прекратить военные провокации и как можно скорее снять блокаду и санкции (с Кубы - ред.)", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее суверенитета и решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы со стороны других стран.
https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html
https://ria.ru/20230709/china-1883127320.html
куба
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd319f7246cd21e3c88a351a09fc8266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, китай, сша
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
Китай призвал США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Китай призывает США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее министерство иностранных дел Кубы обвинило США в провокационной эскалации в связи с заходом в залив Гуантанамо
в начале июля атомной подводной лодки, которая с 5 по 8 июля находилась на расположенной там американской военной базе.
Из-под земли достал: Китай преподал жесткий урок США и Европе
"Мы призываем США прекратить военные провокации и как можно скорее снять блокаду и санкции (с Кубы - ред.)", - сказал Ван Вэньбинь.
Дипломат подчеркнул, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее суверенитета и решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы со стороны других стран.
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала