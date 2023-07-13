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МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы - РИА Новости, 13.07.2023
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11:38 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы - РИА Новости, 13.07.2023
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
Китай призывает США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:38
2023-07-13T11:38
в мире
куба
китай
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ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Китай призывает США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее министерство иностранных дел Кубы обвинило США в провокационной эскалации в связи с заходом в залив Гуантанамо в начале июля атомной подводной лодки, которая с 5 по 8 июля находилась на расположенной там американской военной базе. "Мы призываем США прекратить военные провокации и как можно скорее снять блокаду и санкции (с Кубы - ред.)", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее суверенитета и решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы со стороны других стран.
https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html
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в мире, куба, китай, сша
В мире, Куба, Китай, США
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы

Китай призвал США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон в деловом центре Пекина
Район в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Китай призывает США прекратить военные провокации и как можно скорее снять санкции с Кубы, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее министерство иностранных дел Кубы обвинило США в провокационной эскалации в связи с заходом в залив Гуантанамо в начале июля атомной подводной лодки, которая с 5 по 8 июля находилась на расположенной там американской военной базе.
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"Мы призываем США прекратить военные провокации и как можно скорее снять блокаду и санкции (с Кубы - ред.)", - сказал Ван Вэньбинь.
Дипломат подчеркнул, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее суверенитета и решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы со стороны других стран.
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