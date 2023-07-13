В Киеве переименовали 14 объектов, названия которых связаны с Россией
В Киеве переименовали 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией, сообщает в четверг городская администрация.
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"В столице переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Такие решения поддержали на пленарном заседании Киевского городского совета большинством голосов. Столица продолжает процесс дерусификации городских объектов, в частности, это касается и зеленых зон", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.
В частности, по данным администрации, парк в честь русского поэта Александра Пушкина был переименован в честь прозаика и члена организации украинских националистов* (ОУН*) Ивана Багряного, сквер в честь советского летчика Валерия Чкалова теперь будет называться Литературным. Улица, названная в честь русского и советского поэта Владимира Маяковского, переименована в честь погибшего под Харьковом украинского военного Тараса Коваля. Переулок Ватутинский переименован в переулок Зазимский в честь села Зазимье, расположенного в Киевской области.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Запрещенная в России экстремистская организация.