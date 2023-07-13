https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать" - РИА Новости, 13.07.2023
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"
Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике "Родина-мать" в Киеве, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:08
2023-07-13T14:08
2023-07-13T16:29
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150774/43/1507744300_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_f7742e8866a6f9e1615846021625dfa5.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике "Родина-мать" в Киеве, сообщили в Министерстве культуры страны."Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", — говорится в публикации ведомства в социальной сети Facebook*.Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время. О планах по установке трезубца на памятнике в мае сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко. При этом убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020-м. Но сделать это сложно даже технически, так как высота открытого в 1981 году памятника составляет более ста метров. По этому показателю статуя занимает пятое место в мире. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году. Тогда киевские власти приняли закон о "декоммунизации". В последнее время украинское правительство начало борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230623/pamyatnik-1880029859.html
https://ria.ru/20230517/pamyatniki-1872469554.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150774/43/1507744300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_069bad26ec4c5abe78d3692a39a4d9f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"
Госинспекция архитектуры разрешила заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике "Родина-мать" в Киеве, сообщили в Министерстве культуры страны.
"Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", — говорится в публикации ведомства в социальной сети Facebook*.
Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время.
О планах по установке трезубца на памятнике в мае сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко. При этом убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020-м. Но сделать это сложно даже технически, так как высота открытого в 1981 году памятника составляет более ста метров. По этому показателю статуя занимает пятое место в мире.
В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году. Тогда киевские власти приняли закон о "декоммунизации". В последнее время украинское правительство начало борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти в Киеве на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Минкультуры Украины лишило еще два памятника в Киеве охранного статуса