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В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать" - РИА Новости, 13.07.2023
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14:08 13.07.2023 (обновлено: 16:29 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать" - РИА Новости, 13.07.2023
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"
Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике "Родина-мать" в Киеве, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:08
2023-07-13T16:29
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике "Родина-мать" в Киеве, сообщили в Министерстве культуры страны."Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", — говорится в публикации ведомства в социальной сети Facebook*.Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время. О планах по установке трезубца на памятнике в мае сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко. При этом убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020-м. Но сделать это сложно даже технически, так как высота открытого в 1981 году памятника составляет более ста метров. По этому показателю статуя занимает пятое место в мире. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году. Тогда киевские власти приняли закон о "декоммунизации". В последнее время украинское правительство начало борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230623/pamyatnik-1880029859.html
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"

Госинспекция архитектуры разрешила заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве

© Sputnik | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать" на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве
Монумент Родина-мать на территории мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Монумент "Родина-мать" на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике "Родина-мать" в Киеве, сообщили в Министерстве культуры страны.
"Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", — говорится в публикации ведомства в социальной сети Facebook*.
© Госинспекция архитектуры и градостроительства УкраиныПроект замены герба на щите монумента "Родина-мать" в Киеве
Проект замены герба на щите монумента Родина-мать в Киеве
© Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины
Проект замены герба на щите монумента "Родина-мать" в Киеве
Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время.
О планах по установке трезубца на памятнике в мае сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко. При этом убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020-м. Но сделать это сложно даже технически, так как высота открытого в 1981 году памятника составляет более ста метров. По этому показателю статуя занимает пятое место в мире.
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Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году. Тогда киевские власти приняли закон о "декоммунизации". В последнее время украинское правительство начало борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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