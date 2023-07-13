https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html

В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"

В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать" - РИА Новости, 13.07.2023

В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"

Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике "Родина-мать" в Киеве, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:08

2023-07-13T14:08

2023-07-13T16:29

в мире

украина

киев

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150774/43/1507744300_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_f7742e8866a6f9e1615846021625dfa5.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике "Родина-мать" в Киеве, сообщили в Министерстве культуры страны."Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", — говорится в публикации ведомства в социальной сети Facebook*.Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время. О планах по установке трезубца на памятнике в мае сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко. При этом убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020-м. Но сделать это сложно даже технически, так как высота открытого в 1981 году памятника составляет более ста метров. По этому показателю статуя занимает пятое место в мире. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году. Тогда киевские власти приняли закон о "декоммунизации". В последнее время украинское правительство начало борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230623/pamyatnik-1880029859.html

https://ria.ru/20230517/pamyatniki-1872469554.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров