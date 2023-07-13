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В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2023
В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Звуки взрывов прозвучали в Хмельницком и Киеве, сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T01:32
2023-07-13T01:32
2023-07-13T01:37
специальная военная операция на украине
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хмельницкая область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Звуки взрывов прозвучали в Хмельницком и Киеве, сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное)."В Хмельницком слышен звук взрыва... В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщениях издания.Хмельницкая областная военная администрация (ОВА) сообщила, что в области также были слышны звуки взрывов.Ранее в Хмельницкой области и Киеве была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, хмельницкая область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Хмельницкая область, В мире
В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Суспильне": в Киеве и Хмельницком прогремел ряд взрывов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Звуки взрывов прозвучали в Хмельницком и Киеве, сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное).
«
"В Хмельницком слышен звук взрыва... В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщениях издания.
Хмельницкая областная военная администрация (ОВА) сообщила, что в области также были слышны звуки взрывов.
Ранее в Хмельницкой области и Киеве была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР