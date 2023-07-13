https://ria.ru/20230713/kiev-1883871480.html

В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2023

В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Звуки взрывов прозвучали в Хмельницком и Киеве, сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T01:32

2023-07-13T01:32

2023-07-13T01:37

специальная военная операция на украине

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хмельницкая область

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Звуки взрывов прозвучали в Хмельницком и Киеве, сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное)."В Хмельницком слышен звук взрыва... В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщениях издания.Хмельницкая областная военная администрация (ОВА) сообщила, что в области также были слышны звуки взрывов.Ранее в Хмельницкой области и Киеве была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230713/obstrel-1883867145.html

киев

хмельницкая область

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киев, хмельницкая область, в мире