https://ria.ru/20230713/khristianstvo-1884029504.html

СВР сообщила о переговорах Киева с Фанаром по вывозу христианских реликвий

СВР сообщила о переговорах Киева с Фанаром по вывозу христианских реликвий - РИА Новости, 13.07.2023

СВР сообщила о переговорах Киева с Фанаром по вывозу христианских реликвий

Киев ведет переговоры о подключении Константинопольского патриархата к вывозу с Украины христианских ценностей из-за якобы угрозы уничтожения, сообщает Служба... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:49

2023-07-13T16:49

2023-07-13T17:05

религия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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константинопольский патриархат

константинопольская православная церковь

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киев ведет переговоры о подключении Константинопольского патриархата к вывозу с Украины христианских ценностей из-за якобы угрозы уничтожения, сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина."По поступающей в Службу информации, киевский режим и патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей ведут переговоры о подключении Фанара к вывозу из Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что похищение святынь "предполагается "оформить" как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих"."По расчетам украинских схизматиков и благоволящего им Константинополя, таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО", - подчеркнули в спецслужбе.По данным СВР, патриарх Варфоломей договорился с Владимиром Зеленским в Стамбуле о списке православных ценностей для передачи на "хранение" Константинопольской церкви. "Для придания легитимности грабежу эти объекты должны быть связаны с мировым христианским или непосредственно византийским православным наследием и подходить для экспозиции в церковных зданиях", - говорится в сообщении. По данным спецслужбы, речь, в частности, идет о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области."Константинопольский первосвященник, очевидно, "вдохновляется" примером недавнего тайного вывоза из Киева древнейших византийских икон. Подаренные в середине XIX века Синайским монастырем Святой Екатерины главе Русской духовной миссии в Иерусалиме епископу Порфирию, эти православные святыни в настоящий момент беззастенчиво выставляются в парижском Лувре. Варфоломей, вероятно, не намерен отставать от западных безбожников в деле разграбления Украины", - добавили в СВР.Отмечается, что, не особо веря в будущее киевского режима и возможность передачи в ставропигиальное подчинение Фанару Киево-Печерской Лавры, "он "запускает глаза" на все расположенные на украинской территории православные сокровища"."Глядя на это безумие, хочется привести слова Евангелия: "Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения", - заключили в СВР.

https://ria.ru/20230711/lavra-1883540409.html

https://ria.ru/20230708/ikona-1882969915.html

https://ria.ru/20230713/dragotsennosti-1883877367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина, россия, ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, константинопольская православная церковь