Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО
Журналистка ван Денски заявила, что Зеленский неприятно поразил участников саммита НАТО
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале.
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"Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО", — заявила она.
По ее мнению, у Зеленского складывается ощущение, что весь мир ему должен. Журналистка добавила, что президент Украины ведет себя как "капризная примадонна".
"Подобные инциденты только провоцируют трещины, <…> что делает перспективы Украины намного более хрупкими", — отметила ван Денски.
Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.
Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его "остыть" после критики в адрес военного блока.