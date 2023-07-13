https://ria.ru/20230713/khamstvo-1883877603.html

Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T04:52

2023-07-13T04:52

2023-07-13T04:52

в мире

украина

вильнюс

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале."Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО", — заявила она.По ее мнению, у Зеленского складывается ощущение, что весь мир ему должен. Журналистка добавила, что президент Украины ведет себя как "капризная примадонна"."Подобные инциденты только провоцируют трещины, <…> что делает перспективы Украины намного более хрупкими", — отметила ван Денски.Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его "остыть" после критики в адрес военного блока.

https://ria.ru/20230713/vypad-1883867768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вильнюс, владимир зеленский, нато