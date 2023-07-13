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Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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04:52 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/khamstvo-1883877603.html
Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО
Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО
В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:52
2023-07-13T04:52
в мире
украина
вильнюс
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале.&quot;Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что &lt;…&gt; он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО&quot;, — заявила она.По ее мнению, у Зеленского складывается ощущение, что весь мир ему должен. Журналистка добавила, что президент Украины ведет себя как "капризная примадонна"."Подобные инциденты только провоцируют трещины, &lt;…&gt; что делает перспективы Украины намного более хрупкими", — отметила ван Денски.Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его "остыть" после критики в адрес военного блока.
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в мире, украина, вильнюс, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Вильнюс, Владимир Зеленский, НАТО
Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

Журналистка ван Денски заявила, что Зеленский неприятно поразил участников саммита НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале.
«

"Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО", — заявила она.

По ее мнению, у Зеленского складывается ощущение, что весь мир ему должен. Журналистка добавила, что президент Украины ведет себя как "капризная примадонна".
"Подобные инциденты только провоцируют трещины, <…> что делает перспективы Украины намного более хрупкими", — отметила ван Денски.
Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.
Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его "остыть" после критики в адрес военного блока.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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В миреУкраинаВильнюсВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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