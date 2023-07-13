https://ria.ru/20230713/kareliya-1883947588.html
В Карелии герои спецоперации бесплатно получат земельные участки
В Карелии герои спецоперации бесплатно получат земельные участки - РИА Новости, 13.07.2023
В Карелии герои спецоперации бесплатно получат земельные участки
В Карелии герои спецоперации будут бесплатно получать земельные участки, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:55
2023-07-13T12:55
2023-07-13T12:55
общество
россия
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. В Карелии герои спецоперации будут бесплатно получать земельные участки, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. "Сегодня карельский парламент принял соответствующий законопроект. Теперь участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить в собственность землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства или садоводства", - написал он. Парфенчиков поблагодарил депутатов за поддержку этой инициативы. "Считаю, что возможность получить земельный участок станет большим подспорьем для наших ребят и их семей", - отметил он. Как сообщает законодательное собрание Карелии, на заседании в четверг депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков отличившимся участникам спецоперации. Автором инициативы выступил глава Карелии. "Наш долг сегодня сделать все возможное для оказания максимального внимания участникам спецоперации и их семьям. И для этого мы должны использовать все доступные нам механизмы помощи. Участок земли для них здесь, дома, где их ждут, это не только мера поддержки республикой своих бойцов, но и знак уважения и благодарности за то, что они защищают нашу страну, рискуя своими жизнями", - отметил председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230412/krym-1864809442.html
https://ria.ru/20230709/semya-1883047120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, артур парфенчиков
Общество, Россия, Артур Парфенчиков
В Карелии герои спецоперации бесплатно получат земельные участки
Глава Карелии Парфенчиков: герои спецоперации будут бесплатно получать землю в республике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости
. В Карелии герои спецоперации будут бесплатно получать земельные участки, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале
.
"Сегодня карельский парламент принял соответствующий законопроект. Теперь участники СВО, удостоенные звания Героя России
или награжденные орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить в собственность землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства или садоводства", - написал он.
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Парфенчиков поблагодарил депутатов за поддержку этой инициативы. "Считаю, что возможность получить земельный участок станет большим подспорьем для наших ребят и их семей", - отметил он.
Как сообщает законодательное собрание Карелии, на заседании в четверг депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков отличившимся участникам спецоперации. Автором инициативы выступил глава Карелии.
"Наш долг сегодня сделать все возможное для оказания максимального внимания участникам спецоперации и их семьям. И для этого мы должны использовать все доступные нам механизмы помощи. Участок земли для них здесь, дома, где их ждут, это не только мера поддержки республикой своих бойцов, но и знак уважения и благодарности за то, что они защищают нашу страну, рискуя своими жизнями", - отметил председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, слова которого приводятся в сообщении.
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