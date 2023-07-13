https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html

"Докажи, что ты турист". Как россиян заворачивают на границе в Израиле

"Докажи, что ты турист". Как россиян заворачивают на границе в Израиле - РИА Новости, 13.07.2023

"Докажи, что ты турист". Как россиян заворачивают на границе в Израиле

Третьи сутки туристы томятся в аэропорту Тель-Авива — их не пустили в страну, заподозрив в миграционных намерениях. Заселиться в отель не разрешают, в самолетах РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:04

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Третьи сутки туристы томятся в аэропорту Тель-Авива — их не пустили в страну, заподозрив в миграционных намерениях. Заселиться в отель не разрешают, в самолетах нет мест, остается ждать депортации. Почему государство, куда россиянам не нужна виза, отправляет путешественников домой, как ведут себя пограничники и что делать в таких ситуациях — в материале РИА Новости."Спим на картонках""Мы бьем тревогу, нас депортировали из Израиля, не объяснив причину, сказав, что мы мигрируем. А мы приехали сюда в отпуск! Двое суток находимся здесь, спим на картонках, еду и воду не предоставляют, пледы берем у людей, которые улетают. Холодно неимоверно", — рассказала одна из приехавших в Израиль россиянок в соцсетях.Часть туристов должна была вернуться в Россию, но, по словам девушки, мест в самолете хватило не всем.Еду и воду в терминале можно купить только по паспорту, который забрали израильские служащие. По словам россиянки, сотрудники аэропорта не позволяют даже взять вещи из багажа. Никакой информации, когда будет возможно вернуться домой, у путешественников нет.В Израиль не пустили не менее десятка россиян, сообщает Tourdom. Одна пассажирка прилетела с детьми из Нальчика по приглашению брата. Все бумаги, объясняет она, оформлены верно. Однако пограничники решили иначе. В постановлении о депортации отмечено: причина отказа — "предотвращение нелегальной миграции".По словам туристок, сотрудники аэропорта ведут себя невежливо.Перерыли чемодан"Подобные истории не единичны. Пограничная и миграционная службы Израиля очень строгие, и периодически в страну не пускают по пять-восемь пассажиров с рейса", — говорит глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов."Еще до пандемии мы прилетели чартером в курортный город Эйлат, 30 из 170 пассажиров нашего самолета поместили в отдельную комнату, в которой были только скамейки", — вспоминает президент правозащитного фонда "Отечество" Артем Ананьев. По его словам, пограничники разговаривали с ним строго, осмотрели татуировку, спросили, почему носит православный крестик и бороду одновременно. "Потом перевернули весь мой чемодан с вещами, попросили разблокировать телефон, смотрели фото и видео, электронную почту, выборочно читали сообщения в мессенджерах. Выясняли цель визита и не верили, что я прилетел как турист в одиночку, — рассказывает Ананьев. — В итоге в Израиль меня пустили, но сотрудница погранслужбы заявила, что при вылете я должен показать ей фото тех мест, где побываю. Я показал".У всех прибывших проверяли руки под ультрафиолетом, искали следы пороховых газов, добавляет эксперт."Как выяснилось позже, доставивший нас самолет не имел права взлетать, пока не заберет всех пассажиров, которым отказали во въезде, и это обычная практика. Для таких целей на каждом обратном рейсе из Израиля авиакомпании бронируют десять процентов свободных мест", — уточняет Ананьев. В основном, по его словам, останавливали молодых незамужних девушек, мужчин неславянской наружности и несколько семейных пар с детьми. Причины не объясняли.Ждите обратный самолетВ случае запрета на въезд остается только сидеть и ждать самолет домой, говорит Георгий Мохов. "Консульские службы в такие истории, как правило, не вмешиваются. МВД Израиля действует в рамках своей компетенции", — добавляет он. И подчеркивает: сотрудники этого ведомства не обязаны аргументировать свое решение.Обращение в консульскую службу России может способствовать созданию более комфортных условий ожидания, считает Мохов. Однако диппредставители не должны ехать в аэропорт при каждом случае незаконной миграции — это не входит в их обязанности.Кроме того, вмешательство консульства не поможет получившим отказ во въезде пройти границу. Посещение Израиля для них теперь невозможно.Туристов отправляют в любой российский город на самолете, где будут места. Жители Сочи могут оказаться в Минеральных Водах, а петербуржцы — в Москве.Если пребывание в аэропорту затягивается, путешественникам стоит связаться с близкими, которые вправе передать им наличные деньги или банковские карты, советует Мохов."Не отпуск, а лотерея"Чтобы подтвердить туристические цели визита в Израиль и повысить шансы прохождения пограничного контроля, путешественнику нужно доказать, что он действительно приехал на отдых. Так, необходимо иметь ваучер в отель на полный срок пребывания, а не просто частное приглашение. Оплаченный трансфер или купленные экскурсии — дополнительное подтверждение туристических намерений, указывает владелица туркомпании в Тель-Авиве Isratravel Наталия Петрова.Кроме того, нужна медстраховка и справка о том, что на счету достаточно средств. Паспорт должен быть действителен как минимум шесть месяцев после визита. Также необходимо предъявить обратный билет."Не помешает справка с места работы, визитка, выписка с банковского счета. Ну и как минимум нужно уметь объяснить, куда и зачем ты едешь", — подчеркивает эксперт.Впрочем, набор таких документов лишь снимает риски, но гарантий прохождения границы не дает, поясняет Георгий Мохов и отмечает, что неприятности у едущих в составе группы возникают реже. Задерживают чаще всего самостоятельных путешественников. Претензии могут быть к тем, кто ранее нарушал законы, например, не оплатил штрафы, полученные в прошлые годы. Настораживают миграционную службу и некоторые факты биографии. Скажем, если гость жил или работал в Израиле, имеет там недвижимость. "Или когда за путешественником тянется шлейф в виде депортаций из других стран, — говорит Мохов. — Пограничники обмениваются данными, израильтяне имеют доступ к такой информации".Туристка Ольга Попова, на прошлой неделе летавшая в Тель-Авив из Сочи, рассказывает, что в Израиль не пускают многих. "Мне кажется, лучше приезжать в Шаббат. Да, общественный транспорт не ходит, придется брать такси. Зато дотошность таможенников сильно снижается. Еще стоит взять с собой все старые загранпаспорта с многочисленными визами и распечатки гостиничной брони, а не скрины", — советует Ольга.У нее долго выясняли, в частности, почему номер в отеле оплачен грузинской картой подруги, досматривали чемодан. "Меня пропустили, когда я доказала, что по профессии журналист: предъявила пресс-карту. Поэтому берите и пропуск на работу, и права".Этот "безвиз" — лотерея, считает Попова. "Ехать "к знакомым" не советую, а оплачивать отель в идеале надо своей картой, — добавляет она. — И обязательно держать обратный билет в руке, причем лучше прямой, в Россию, а не в третью страну".

https://ria.ru/20230530/granitsy-1874852198.html

https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html

https://ria.ru/20230627/zaprety-1880412249.html

https://ria.ru/20230712/styuardessa-1883475028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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