https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html
"Докажи, что ты турист". Как россиян заворачивают на границе в Израиле
"Докажи, что ты турист". Как россиян заворачивают на границе в Израиле - РИА Новости, 13.07.2023
"Докажи, что ты турист". Как россиян заворачивают на границе в Израиле
Третьи сутки туристы томятся в аэропорту Тель-Авива — их не пустили в страну, заподозрив в миграционных намерениях. Заселиться в отель не разрешают, в самолетах РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:00
2023-07-13T08:00
2023-07-13T08:04
туризм
туризм
израиль
тель-авив
аэропорт
туристы
проблемы - туризм
паспорт
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Третьи сутки туристы томятся в аэропорту Тель-Авива — их не пустили в страну, заподозрив в миграционных намерениях. Заселиться в отель не разрешают, в самолетах нет мест, остается ждать депортации. Почему государство, куда россиянам не нужна виза, отправляет путешественников домой, как ведут себя пограничники и что делать в таких ситуациях — в материале РИА Новости."Спим на картонках""Мы бьем тревогу, нас депортировали из Израиля, не объяснив причину, сказав, что мы мигрируем. А мы приехали сюда в отпуск! Двое суток находимся здесь, спим на картонках, еду и воду не предоставляют, пледы берем у людей, которые улетают. Холодно неимоверно", — рассказала одна из приехавших в Израиль россиянок в соцсетях.Часть туристов должна была вернуться в Россию, но, по словам девушки, мест в самолете хватило не всем.Еду и воду в терминале можно купить только по паспорту, который забрали израильские служащие. По словам россиянки, сотрудники аэропорта не позволяют даже взять вещи из багажа. Никакой информации, когда будет возможно вернуться домой, у путешественников нет.В Израиль не пустили не менее десятка россиян, сообщает Tourdom. Одна пассажирка прилетела с детьми из Нальчика по приглашению брата. Все бумаги, объясняет она, оформлены верно. Однако пограничники решили иначе. В постановлении о депортации отмечено: причина отказа — "предотвращение нелегальной миграции".По словам туристок, сотрудники аэропорта ведут себя невежливо.Перерыли чемодан"Подобные истории не единичны. Пограничная и миграционная службы Израиля очень строгие, и периодически в страну не пускают по пять-восемь пассажиров с рейса", — говорит глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов."Еще до пандемии мы прилетели чартером в курортный город Эйлат, 30 из 170 пассажиров нашего самолета поместили в отдельную комнату, в которой были только скамейки", — вспоминает президент правозащитного фонда "Отечество" Артем Ананьев. По его словам, пограничники разговаривали с ним строго, осмотрели татуировку, спросили, почему носит православный крестик и бороду одновременно. "Потом перевернули весь мой чемодан с вещами, попросили разблокировать телефон, смотрели фото и видео, электронную почту, выборочно читали сообщения в мессенджерах. Выясняли цель визита и не верили, что я прилетел как турист в одиночку, — рассказывает Ананьев. — В итоге в Израиль меня пустили, но сотрудница погранслужбы заявила, что при вылете я должен показать ей фото тех мест, где побываю. Я показал".У всех прибывших проверяли руки под ультрафиолетом, искали следы пороховых газов, добавляет эксперт."Как выяснилось позже, доставивший нас самолет не имел права взлетать, пока не заберет всех пассажиров, которым отказали во въезде, и это обычная практика. Для таких целей на каждом обратном рейсе из Израиля авиакомпании бронируют десять процентов свободных мест", — уточняет Ананьев. В основном, по его словам, останавливали молодых незамужних девушек, мужчин неславянской наружности и несколько семейных пар с детьми. Причины не объясняли.Ждите обратный самолетВ случае запрета на въезд остается только сидеть и ждать самолет домой, говорит Георгий Мохов. "Консульские службы в такие истории, как правило, не вмешиваются. МВД Израиля действует в рамках своей компетенции", — добавляет он. И подчеркивает: сотрудники этого ведомства не обязаны аргументировать свое решение.Обращение в консульскую службу России может способствовать созданию более комфортных условий ожидания, считает Мохов. Однако диппредставители не должны ехать в аэропорт при каждом случае незаконной миграции — это не входит в их обязанности.Кроме того, вмешательство консульства не поможет получившим отказ во въезде пройти границу. Посещение Израиля для них теперь невозможно.Туристов отправляют в любой российский город на самолете, где будут места. Жители Сочи могут оказаться в Минеральных Водах, а петербуржцы — в Москве.Если пребывание в аэропорту затягивается, путешественникам стоит связаться с близкими, которые вправе передать им наличные деньги или банковские карты, советует Мохов."Не отпуск, а лотерея"Чтобы подтвердить туристические цели визита в Израиль и повысить шансы прохождения пограничного контроля, путешественнику нужно доказать, что он действительно приехал на отдых. Так, необходимо иметь ваучер в отель на полный срок пребывания, а не просто частное приглашение. Оплаченный трансфер или купленные экскурсии — дополнительное подтверждение туристических намерений, указывает владелица туркомпании в Тель-Авиве Isratravel Наталия Петрова.Кроме того, нужна медстраховка и справка о том, что на счету достаточно средств. Паспорт должен быть действителен как минимум шесть месяцев после визита. Также необходимо предъявить обратный билет."Не помешает справка с места работы, визитка, выписка с банковского счета. Ну и как минимум нужно уметь объяснить, куда и зачем ты едешь", — подчеркивает эксперт.Впрочем, набор таких документов лишь снимает риски, но гарантий прохождения границы не дает, поясняет Георгий Мохов и отмечает, что неприятности у едущих в составе группы возникают реже. Задерживают чаще всего самостоятельных путешественников. Претензии могут быть к тем, кто ранее нарушал законы, например, не оплатил штрафы, полученные в прошлые годы. Настораживают миграционную службу и некоторые факты биографии. Скажем, если гость жил или работал в Израиле, имеет там недвижимость. "Или когда за путешественником тянется шлейф в виде депортаций из других стран, — говорит Мохов. — Пограничники обмениваются данными, израильтяне имеют доступ к такой информации".Туристка Ольга Попова, на прошлой неделе летавшая в Тель-Авив из Сочи, рассказывает, что в Израиль не пускают многих. "Мне кажется, лучше приезжать в Шаббат. Да, общественный транспорт не ходит, придется брать такси. Зато дотошность таможенников сильно снижается. Еще стоит взять с собой все старые загранпаспорта с многочисленными визами и распечатки гостиничной брони, а не скрины", — советует Ольга.У нее долго выясняли, в частности, почему номер в отеле оплачен грузинской картой подруги, досматривали чемодан. "Меня пропустили, когда я доказала, что по профессии журналист: предъявила пресс-карту. Поэтому берите и пропуск на работу, и права".Этот "безвиз" — лотерея, считает Попова. "Ехать "к знакомым" не советую, а оплачивать отель в идеале надо своей картой, — добавляет она. — И обязательно держать обратный билет в руке, причем лучше прямой, в Россию, а не в третью страну".
https://ria.ru/20230530/granitsy-1874852198.html
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https://ria.ru/20230627/zaprety-1880412249.html
https://ria.ru/20230712/styuardessa-1883475028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, израиль, тель-авив, аэропорт, туристы, проблемы - туризм, паспорт, актуальное - туризм
Туризм, Туризм, Израиль, Тель-Авив, Аэропорт, туристы, Проблемы - Туризм, Паспорт, Актуальное - Туризм
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Третьи сутки туристы томятся в аэропорту Тель-Авива — их не пустили в страну, заподозрив в миграционных намерениях. Заселиться в отель не разрешают, в самолетах нет мест, остается ждать депортации. Почему государство, куда россиянам не нужна виза, отправляет путешественников домой, как ведут себя пограничники и что делать в таких ситуациях — в материале РИА Новости.
"Мы бьем тревогу, нас депортировали из Израиля, не объяснив причину, сказав, что мы мигрируем. А мы приехали сюда в отпуск! Двое суток находимся здесь, спим на картонках, еду и воду не предоставляют, пледы берем у людей, которые улетают. Холодно неимоверно", — рассказала
одна из приехавших в Израиль россиянок в соцсетях.
Границы на замке: почему российских туристов разворачивают в аэропорту
Часть туристов должна была вернуться в Россию, но, по словам девушки, мест в самолете хватило не всем.
Еду и воду в терминале можно купить только по паспорту, который забрали израильские служащие. По словам россиянки, сотрудники аэропорта не позволяют даже взять вещи из багажа. Никакой информации, когда будет возможно вернуться домой, у путешественников нет.
В Израиль не пустили не менее десятка россиян, сообщает
Tourdom. Одна пассажирка прилетела с детьми из Нальчика по приглашению брата. Все бумаги, объясняет она, оформлены верно. Однако пограничники решили иначе. В постановлении о депортации отмечено: причина отказа — "предотвращение нелегальной миграции".
По словам туристок, сотрудники аэропорта ведут себя невежливо.
"Подобные истории не единичны. Пограничная и миграционная службы Израиля очень строгие, и периодически в страну не пускают по пять-восемь пассажиров с рейса", — говорит глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
За рубеж по новым правилам: как получить загранпаспорт и не лишиться его
"Еще до пандемии мы прилетели чартером в курортный город Эйлат, 30 из 170 пассажиров нашего самолета поместили в отдельную комнату, в которой были только скамейки", — вспоминает президент правозащитного фонда "Отечество" Артем Ананьев. По его словам, пограничники разговаривали с ним строго, осмотрели татуировку, спросили, почему носит православный крестик и бороду одновременно.
«
"Потом перевернули весь мой чемодан с вещами, попросили разблокировать телефон, смотрели фото и видео, электронную почту, выборочно читали сообщения в мессенджерах. Выясняли цель визита и не верили, что я прилетел как турист в одиночку, — рассказывает Ананьев. — В итоге в Израиль меня пустили, но сотрудница погранслужбы заявила, что при вылете я должен показать ей фото тех мест, где побываю. Я показал".
У всех прибывших проверяли руки под ультрафиолетом, искали следы пороховых газов, добавляет эксперт.
"Как выяснилось позже, доставивший нас самолет не имел права взлетать, пока не заберет всех пассажиров, которым отказали во въезде, и это обычная практика. Для таких целей на каждом обратном рейсе из Израиля авиакомпании бронируют десять процентов свободных мест", — уточняет Ананьев.
В основном, по его словам, останавливали молодых незамужних девушек, мужчин неславянской наружности и несколько семейных пар с детьми. Причины не объясняли.
В случае запрета на въезд остается только сидеть и ждать самолет домой, говорит Георгий Мохов. "Консульские службы в такие истории, как правило, не вмешиваются. МВД Израиля действует в рамках своей компетенции", — добавляет он. И подчеркивает: сотрудники этого ведомства не обязаны аргументировать свое решение.
Обращение в консульскую службу России может способствовать созданию более комфортных условий ожидания, считает Мохов. Однако диппредставители не должны ехать в аэропорт при каждом случае незаконной миграции — это не входит в их обязанности.
Кроме того, вмешательство консульства не поможет получившим отказ во въезде пройти границу. Посещение Израиля для них теперь невозможно.
Туристов отправляют в любой российский город на самолете, где будут места. Жители Сочи могут оказаться в Минеральных Водах, а петербуржцы — в Москве.
Если пребывание в аэропорту затягивается, путешественникам стоит связаться с близкими, которые вправе передать им наличные деньги или банковские карты, советует Мохов.
Чтобы подтвердить туристические цели визита в Израиль и повысить шансы прохождения пограничного контроля, путешественнику нужно доказать, что он действительно приехал на отдых.
Так, необходимо иметь ваучер в отель на полный срок пребывания, а не просто частное приглашение. Оплаченный трансфер или купленные экскурсии — дополнительное подтверждение туристических намерений, указывает владелица туркомпании в Тель-Авиве Isratravel Наталия Петрова.
Новые запреты для российских туристов: как теперь вести себя на отдыхе
Кроме того, нужна медстраховка и справка о том, что на счету достаточно средств. Паспорт должен быть действителен как минимум шесть месяцев после визита. Также необходимо предъявить обратный билет.
"Не помешает справка с места работы, визитка, выписка с банковского счета. Ну и как минимум нужно уметь объяснить, куда и зачем ты едешь", — подчеркивает эксперт.
Впрочем, набор таких документов лишь снимает риски, но гарантий прохождения границы не дает, поясняет Георгий Мохов и отмечает, что неприятности у едущих в составе группы возникают реже. Задерживают чаще всего самостоятельных путешественников.
Претензии могут быть к тем, кто ранее нарушал законы, например, не оплатил штрафы, полученные в прошлые годы.
Настораживают миграционную службу и некоторые факты биографии. Скажем, если гость жил или работал в Израиле, имеет там недвижимость. "Или когда за путешественником тянется шлейф в виде депортаций из других стран, — говорит Мохов. — Пограничники обмениваются данными, израильтяне имеют доступ к такой информации".
Туристка Ольга Попова, на прошлой неделе летавшая в Тель-Авив из Сочи, рассказывает, что в Израиль не пускают многих. "Мне кажется, лучше приезжать в Шаббат. Да, общественный транспорт не ходит, придется брать такси. Зато дотошность таможенников сильно снижается. Еще стоит взять с собой все старые загранпаспорта с многочисленными визами и распечатки гостиничной брони, а не скрины", — советует Ольга.
У нее долго выясняли, в частности, почему номер в отеле оплачен грузинской картой подруги, досматривали чемодан. "Меня пропустили, когда я доказала, что по профессии журналист: предъявила пресс-карту. Поэтому берите и пропуск на работу, и права".
Этот "безвиз" — лотерея, считает Попова. "Ехать "к знакомым" не советую, а оплачивать отель в идеале надо своей картой, — добавляет она. — И обязательно держать обратный билет в руке, причем лучше прямой, в Россию, а не в третью страну".
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