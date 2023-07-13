https://ria.ru/20230713/iphone-1883902255.html

"Ростех" запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

"Ростех" запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях - РИА Новости, 13.07.2023

"Ростех" запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

"Ростех" запретил всем своим сотрудникам, включая организации, входящие в госкорпорацию, пользоваться iPhone в служебных целях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:19

2023-07-13T10:19

2023-07-13T11:25

технологии

россия

ростех

apple

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Ростех" запретил всем своим сотрудникам, включая организации, входящие в госкорпорацию, пользоваться iPhone в служебных целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха""Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя", - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос о запрете использования iPhone на работе.В среду о соответствующем запрете стало известно в Минпромторге РФ. Как сообщал первый замминистра Василий Осьмаков, вести рабочую переписку с устройств Apple сотрудникам министерства будет нельзя с 17 июля.

https://ria.ru/20230621/iphone-1879687647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, ростех, apple