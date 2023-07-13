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ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2023
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11:03 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/instruktora-1883912466.html
ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов, пишут СМИ
ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2023
ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов, пишут СМИ
ЕС планирует постепенно перебазировать на Украину миссию по обучению украинских войск и направить туда военных инструкторов, "когда позволят условия", пишет... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:03
2023-07-13T11:03
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЕС планирует постепенно перебазировать на Украину миссию по обучению украинских войск и направить туда военных инструкторов, "когда позволят условия", пишет газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ Европейской службы внешних связей. Как сообщает издание, в докладе анализируются формулы "компромиссов безопасности", которых ЕС может достичь с Украиной. "В документе предлагается продлить европейскую миссию по обучению украинских военнослужащих и личного состава, которая сейчас базируется в Польше и Германии, и даже постепенно "перебазировать" ее на Украину, "когда позволят обстоятельства"", - пишет издание. Как отмечает Pais, Брюссель использует тот же термин, чтобы "предложить направить на Украину военных инструкторов", как и в согласованном союзниками на саммите в Вильнюсе несколько расплывчатом приглашении Украине вступить в НАТО, "когда позволят обстоятельства".Эта осторожность, по мнению издания, предполагает, что такая инициатива может быть осуществлена только по завершении конфликта на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230713/khamstvo-1883877603.html
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в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов, пишут СМИ

Pais: Евросоюз намерен отправить на Украину военных инструкторов, "когда позволят условия"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЕС планирует постепенно перебазировать на Украину миссию по обучению украинских войск и направить туда военных инструкторов, "когда позволят условия", пишет газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ Европейской службы внешних связей.
Как сообщает издание, в докладе анализируются формулы "компромиссов безопасности", которых ЕС может достичь с Украиной.
"В документе предлагается продлить европейскую миссию по обучению украинских военнослужащих и личного состава, которая сейчас базируется в Польше и Германии, и даже постепенно "перебазировать" ее на Украину, "когда позволят обстоятельства"", - пишет издание.
Как отмечает Pais, Брюссель использует тот же термин, чтобы "предложить направить на Украину военных инструкторов", как и в согласованном союзниками на саммите в Вильнюсе несколько расплывчатом приглашении Украине вступить в НАТО, "когда позволят обстоятельства".
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Эта осторожность, по мнению издания, предполагает, что такая инициатива может быть осуществлена только по завершении конфликта на Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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