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ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами - РИА Новости, 13.07.2023
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14:04 13.07.2023
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ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами
ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами - РИА Новости, 13.07.2023
ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами
Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о возможности проведения внеплановых проверок лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, при нарушениях... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:04
2023-07-13T14:04
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госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о возможности проведения внеплановых проверок лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, при нарушениях законодательства РФ об иноагентах. "В отношении иностранных агентов, а также лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут проводиться плановые и внеплановые проверки, а в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, если они своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иностранными агентами законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, могут проводиться внеплановые проверки", - сообщается в тексте поправки. Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению проекта об усилении контроля за исполнением законодательства об иноагентах.
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Россия, Госдума РФ, Общество
ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами

Госдума одобрила поправку о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о возможности проведения внеплановых проверок лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, при нарушениях законодательства РФ об иноагентах.
"В отношении иностранных агентов, а также лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут проводиться плановые и внеплановые проверки, а в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, если они своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иностранными агентами законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, могут проводиться внеплановые проверки", - сообщается в тексте поправки.
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению проекта об усилении контроля за исполнением законодательства об иноагентах.
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