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ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами
ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами - РИА Новости, 13.07.2023
ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами
Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о возможности проведения внеплановых проверок лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, при нарушениях... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:04
2023-07-13T14:04
2023-07-13T14:04
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общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о возможности проведения внеплановых проверок лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, при нарушениях законодательства РФ об иноагентах. "В отношении иностранных агентов, а также лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут проводиться плановые и внеплановые проверки, а в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, если они своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иностранными агентами законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, могут проводиться внеплановые проверки", - сообщается в тексте поправки. Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению проекта об усилении контроля за исполнением законодательства об иноагентах.
https://ria.ru/20230707/akunin-1882793205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами
Госдума одобрила поправку о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о возможности проведения внеплановых проверок лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, при нарушениях законодательства РФ об иноагентах.
"В отношении иностранных агентов, а также лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут проводиться плановые и внеплановые проверки, а в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, если они своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иностранными агентами законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, могут проводиться внеплановые проверки", - сообщается в тексте поправки.
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению проекта об усилении контроля за исполнением законодательства об иноагентах.
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