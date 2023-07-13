https://ria.ru/20230713/inoagent-1883972085.html

ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами

ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами - РИА Новости, 13.07.2023

ГД одобрила поправку о проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами

Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о возможности проведения внеплановых проверок лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, при нарушениях... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:04

2023-07-13T14:04

2023-07-13T14:04

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о возможности проведения внеплановых проверок лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, при нарушениях законодательства РФ об иноагентах. "В отношении иностранных агентов, а также лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут проводиться плановые и внеплановые проверки, а в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, если они своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иностранными агентами законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, могут проводиться внеплановые проверки", - сообщается в тексте поправки. Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению проекта об усилении контроля за исполнением законодательства об иноагентах.

https://ria.ru/20230707/akunin-1882793205.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество