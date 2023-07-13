https://ria.ru/20230713/indiya-1884046853.html

Часть застрявших в горах Индии россиян смогла выехать в Дели

Часть застрявших в горах Индии россиян смогла выехать в Дели - РИА Новости, 13.07.2023

Часть застрявших в горах Индии россиян смогла выехать в Дели

Часть застрявших из-за разлива рек и оползней в горном районе индийского штата Химачал-Прадеш россиян смогла выехать в направлении Нью-Дели, сообщили РИА... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:06

2023-07-13T18:06

2023-07-13T19:11

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июл — РИА Новости. Часть застрявших из-за разлива рек и оползней в горном районе индийского штата Химачал-Прадеш россиян смогла выехать в направлении Нью-Дели, сообщили РИА Новости в посольстве России в Индии. "Находившиеся в местной деревне Катагла российские туристы смогли выехать в направлении Нью-Дели. Однако в регионе остаются и другие сограждане, оказавшиеся заблокированными, в частности, в городе Манали. По полученным нами сведениям, жизни соотечественников ничто не угрожает", — сообщили в диппредставительстве.Там отметили, что продолжают следить за ситуацией в районе схода оползня в округе Кулу в штате Химачал-Прадеш. "Передвижения по местности там по-прежнему ограничены из-за разрушенной дорожной инфраструктуры", — отметили в посольстве. Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила РИА Новости, что застрявшие из-за наводнения и разлива рек на севере Индии российские туристы находятся в безопасности, полиция и спасатели начали их эвакуацию. Сильные дожди начались на севере Индии 8 июля. Больше других от осадков пострадал находящийся в предгорьях Гималаев штат Химачал-Прадеш. Дожди вызвали оползни, обрушение домов и мостов, наводнения заблокировали автомобильные дороги и магистрали. По данным властей, в результате стихии в штате Химачал-Прадеш лишились жизни не менее 34 человек, общее число жертв наводнений и оползней превышает сто погибших.

https://ria.ru/20230201/indiya-1848962545.html

https://ria.ru/20230713/turistka-1883916916.html

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