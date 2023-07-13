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Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023
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17:15 13.07.2023 (обновлено: 17:31 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/guterresh-1884038883.html
Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой
Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023
Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой
Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что его предложения, изложенные в письме президенту РФ Владимиру Путину, помогут найти "позитивный выход" в ситуации с... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:15
2023-07-13T17:31
в мире
антониу гутерреш
россия
бельгия
владимир путин
оон
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ООН, 13 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что его предложения, изложенные в письме президенту РФ Владимиру Путину, помогут найти "позитивный выход" в ситуации с продуктовой сделкой."Мы полностью привержены тому, чтобы прилагать усилия для продления черноморской инициативы и для успешного обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. В этом контексте я послал письмо президенту Путину с некоторыми конкретными предложениями, которые, я надеюсь, могут помочь нам найти позитивный выход", - сказал Гутерреш журналистам в Бельгии."Но в вопросах такого рода чем меньше будешь обсуждать на публику, тем больше шансов на позитивный результат", - добавил он.Он указал, что пока не получил ответа от российской стороны на свое письмо.
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883901666.html
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в мире, антониу гутерреш, россия, бельгия, владимир путин, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Бельгия, Владимир Путин, ООН
Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой

Гутерреш надеется, что письмо Путину поможет найти выход в ситуации с продуктовой сделкой

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 13 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что его предложения, изложенные в письме президенту РФ Владимиру Путину, помогут найти "позитивный выход" в ситуации с продуктовой сделкой.
"Мы полностью привержены тому, чтобы прилагать усилия для продления черноморской инициативы и для успешного обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. В этом контексте я послал письмо президенту Путину с некоторыми конкретными предложениями, которые, я надеюсь, могут помочь нам найти позитивный выход", - сказал Гутерреш журналистам в Бельгии.
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"Но в вопросах такого рода чем меньше будешь обсуждать на публику, тем больше шансов на позитивный результат", - добавил он.
Он указал, что пока не получил ответа от российской стороны на свое письмо.
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В миреАнтониу ГутеррешРоссияБельгияВладимир ПутинООН
 
 
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