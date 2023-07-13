https://ria.ru/20230713/guterresh-1884038883.html

Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой

Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023

Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой

Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что его предложения, изложенные в письме президенту РФ Владимиру Путину, помогут найти "позитивный выход" в ситуации с... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:15

2023-07-13T17:15

2023-07-13T17:31

в мире

антониу гутерреш

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владимир путин

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ООН, 13 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что его предложения, изложенные в письме президенту РФ Владимиру Путину, помогут найти "позитивный выход" в ситуации с продуктовой сделкой."Мы полностью привержены тому, чтобы прилагать усилия для продления черноморской инициативы и для успешного обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. В этом контексте я послал письмо президенту Путину с некоторыми конкретными предложениями, которые, я надеюсь, могут помочь нам найти позитивный выход", - сказал Гутерреш журналистам в Бельгии."Но в вопросах такого рода чем меньше будешь обсуждать на публику, тем больше шансов на позитивный результат", - добавил он.Он указал, что пока не получил ответа от российской стороны на свое письмо.

https://ria.ru/20230713/lavrov-1883901666.html

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Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, россия, бельгия, владимир путин, оон