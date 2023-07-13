https://ria.ru/20230713/guterresh-1884038883.html
Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой
Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023
Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой
Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что его предложения, изложенные в письме президенту РФ Владимиру Путину, помогут найти "позитивный выход" в ситуации с... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:15
2023-07-13T17:15
2023-07-13T17:31
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антониу гутерреш
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владимир путин
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ООН, 13 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что его предложения, изложенные в письме президенту РФ Владимиру Путину, помогут найти "позитивный выход" в ситуации с продуктовой сделкой."Мы полностью привержены тому, чтобы прилагать усилия для продления черноморской инициативы и для успешного обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. В этом контексте я послал письмо президенту Путину с некоторыми конкретными предложениями, которые, я надеюсь, могут помочь нам найти позитивный выход", - сказал Гутерреш журналистам в Бельгии."Но в вопросах такого рода чем меньше будешь обсуждать на публику, тем больше шансов на позитивный результат", - добавил он.Он указал, что пока не получил ответа от российской стороны на свое письмо.
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883901666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, россия, бельгия, владимир путин, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Бельгия, Владимир Путин, ООН
Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой
Гутерреш надеется, что письмо Путину поможет найти выход в ситуации с продуктовой сделкой