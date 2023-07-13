https://ria.ru/20230713/grushko-1884093870.html

В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же

В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же - РИА Новости, 14.07.2023

В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же

Задачи России в контексте итогов саммита НАТО остаются прежними - реализовать задачи специальной военной операции, укреплять армию, а также продолжать... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-13T23:55

2023-07-13T23:55

2023-07-14T00:27

россия

нато

ситуация в днр и лнр

александр грушко

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задачи России в контексте итогов саммита НАТО остаются прежними - реализовать задачи специальной военной операции, укреплять армию, а также продолжать наращивать связи с союзниками, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко."Первое - это реализовать задачи СВО, второе - укреплять армию, флот, ВКС Российской Федерации. Дальше укреплять интеграционные объединения и союзнические организации, в которых участвует Россия. Дальше укреплять связи с мировым большинством, со всеми теми, кто сегодня не поддается диктату и готов работать с нами на основе национальных интересов", - сказал Грушко в эфире Первого канала.По словам российского дипломата, "в любом случае многополярный мир состоялся", и все попытки Запада и стран НАТО обернуть этот процесс вспять потерпят неудачу.

https://ria.ru/20230713/plan-1884079078.html

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россия, нато, ситуация в днр и лнр, александр грушко, воздушно-космические силы россии