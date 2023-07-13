Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 13.07.2023 (обновлено: 00:27 14.07.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230713/grushko-1884093870.html
В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же
В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же - РИА Новости, 14.07.2023
В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же
Задачи России в контексте итогов саммита НАТО остаются прежними - реализовать задачи специальной военной операции, укреплять армию, а также продолжать... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-13T23:55
2023-07-14T00:27
россия
нато
ситуация в днр и лнр
александр грушко
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141575/41/1415754125_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_66514f3084bc2cc57930ad5ea36c613f.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задачи России в контексте итогов саммита НАТО остаются прежними - реализовать задачи специальной военной операции, укреплять армию, а также продолжать наращивать связи с союзниками, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко."Первое - это реализовать задачи СВО, второе - укреплять армию, флот, ВКС Российской Федерации. Дальше укреплять интеграционные объединения и союзнические организации, в которых участвует Россия. Дальше укреплять связи с мировым большинством, со всеми теми, кто сегодня не поддается диктату и готов работать с нами на основе национальных интересов", - сказал Грушко в эфире Первого канала.По словам российского дипломата, "в любом случае многополярный мир состоялся", и все попытки Запада и стран НАТО обернуть этот процесс вспять потерпят неудачу.
https://ria.ru/20230713/plan-1884079078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141575/41/1415754125_192:0:1967:1331_1920x0_80_0_0_0f2657544f1ea87f548d8a5b9d1348f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, ситуация в днр и лнр, александр грушко, воздушно-космические силы россии
Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Александр Грушко, Воздушно-космические силы России
В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же

В контексте итогов саммита НАТО задачи для России остались те же, заявил Грушко

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Александр Грушко
 Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задачи России в контексте итогов саммита НАТО остаются прежними - реализовать задачи специальной военной операции, укреплять армию, а также продолжать наращивать связи с союзниками, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Первое - это реализовать задачи СВО, второе - укреплять армию, флот, ВКС Российской Федерации. Дальше укреплять интеграционные объединения и союзнические организации, в которых участвует Россия. Дальше укреплять связи с мировым большинством, со всеми теми, кто сегодня не поддается диктату и готов работать с нами на основе национальных интересов", - сказал Грушко в эфире Первого канала.
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России
Вчера, 20:59
По словам российского дипломата, "в любом случае многополярный мир состоялся", и все попытки Запада и стран НАТО обернуть этот процесс вспять потерпят неудачу.
 
РоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРАлександр ГрушкоВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала