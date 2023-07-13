https://ria.ru/20230713/grushko-1884093743.html

В МИД заявили, что Россия обладает всем необходимым спектром вооружений

В МИД заявили, что Россия обладает всем необходимым спектром вооружений - РИА Новости, 14.07.2023

В МИД заявили, что Россия обладает всем необходимым спектром вооружений

Россия обладает всем спектром вооружений, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-13T23:51

2023-07-13T23:51

2023-07-14T00:23

россия

александр грушко

нато

европа

вильнюс

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия обладает всем спектром вооружений, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД Александр Грушко.В опубликованном во вторник заявлении стран НАТО, участвовавших в саммите в Вильнюсе, говорится, что страны альянса разместят на востоке Европы дополнительные силы, увеличив подразделения до размера бригад при необходимости."Мы обладаем всем спектром вооружений, которые обеспечат нашу безопасность - это будет асимметричный ответ. Но это военные будут решать, как нам правильно распределить свои ресурсы", - сказал Грушко в передаче "Большая игра" на Первом канале.Он добавил, что решение разместить на востоке Европы дополнительные силы, увеличив подразделения до размера бригад - "радикальное изменение всей ситуации в этом регионе", что потребует от Москвы принять "соответствующие военно-технические меры".

https://ria.ru/20230711/rossiya-1883510917.html

россия

европа

вильнюс

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россия, александр грушко, нато, европа, вильнюс