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МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать - РИА Новости, 14.07.2023
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23:48 13.07.2023 (обновлено: 02:47 14.07.2023)
https://ria.ru/20230713/grushko-1884093260.html
МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать
МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать - РИА Новости, 14.07.2023
МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать
Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать, но они сами создали эту ситуацию, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-13T23:48
2023-07-14T02:47
россия
владимир зеленский
александр грушко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать, но они сами создали эту ситуацию, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко."Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко в эфире Первого канала.
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россия, владимир зеленский, александр грушко
Россия, Владимир Зеленский, Александр Грушко
МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать

Грушко: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать, и это их вина

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать, но они сами создали эту ситуацию, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко в эфире Первого канала.
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РоссияВладимир ЗеленскийАлександр Грушко
 
 
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