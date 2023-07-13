https://ria.ru/20230713/grushko-1884093260.html

МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать

МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать - РИА Новости, 14.07.2023

МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать

Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать, но они сами создали эту ситуацию, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-13T23:48

2023-07-13T23:48

2023-07-14T02:47

россия

владимир зеленский

александр грушко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762278930_0:68:3147:1838_1920x0_80_0_0_03d67a1d7ea3d7e1a51e94e4d1967cc7.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать, но они сами создали эту ситуацию, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко."Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230714/nato-1884097396.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир зеленский, александр грушко