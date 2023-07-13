https://ria.ru/20230713/grushko-1884093260.html
МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать
МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать - РИА Новости, 14.07.2023
МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать
Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать, но они сами создали эту ситуацию, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-13T23:48
2023-07-13T23:48
2023-07-14T02:47
россия
владимир зеленский
александр грушко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать, но они сами создали эту ситуацию, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко."Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230714/nato-1884097396.html
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россия, владимир зеленский, александр грушко
Россия, Владимир Зеленский, Александр Грушко
МИД: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать
Грушко: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать, и это их вина