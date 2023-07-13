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Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023
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11:49 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html
Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ
Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023
Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ
Жителя Владимирской области, желавшего вступить в ВСУ и пойманного при попытке пересечения границы, арестовали по обвинению в госизмене, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:49
2023-07-13T11:49
происшествия
владимирская область
россия
вязники
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Жителя Владимирской области, желавшего вступить в ВСУ и пойманного при попытке пересечения границы, арестовали по обвинению в госизмене, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. "УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Вязники Владимирской области, 1985 года рождения, причастного к попытке совершения государственной измены, выразившейся в намерении перехода на сторону противника в целях участия в военных действиях в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства", - говорится в сообщении. По версии следствия, фигурант решил участвовать в военных действиях в составе "вооруженного формирования "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена), входящего в состав вооруженных сил Украины". С марта по декабрь прошлого года он неоднократно направлял на электронную почту формирования заполненную анкету кандидата, а затем решил "выехать на территорию Украины вне пунктов пропуска через государственную границу РФ". Мужчина был задержан в мае при попытке пересечения госграницы РФ. В июне в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Он арестован. Как пояснили РИА Новости в управлении, меру пресечения обвиняемому избрали в среду.
https://ria.ru/20230713/zaderzhanie-1883897540.html
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владимирская область
россия
вязники
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происшествия, владимирская область, россия, вязники, вооруженные силы украины
Происшествия, Владимирская область, Россия, Вязники, Вооруженные силы Украины
Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ

Жителя Владимирской области, желавшего вступить в ВСУ, арестовали по делу о госизмене

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Жителя Владимирской области, желавшего вступить в ВСУ и пойманного при попытке пересечения границы, арестовали по обвинению в госизмене, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
"УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Вязники Владимирской области, 1985 года рождения, причастного к попытке совершения государственной измены, выразившейся в намерении перехода на сторону противника в целях участия в военных действиях в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, фигурант решил участвовать в военных действиях в составе "вооруженного формирования "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена), входящего в состав вооруженных сил Украины". С марта по декабрь прошлого года он неоднократно направлял на электронную почту формирования заполненную анкету кандидата, а затем решил "выехать на территорию Украины вне пунктов пропуска через государственную границу РФ".
Мужчина был задержан в мае при попытке пересечения госграницы РФ. В июне в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Он арестован.
Как пояснили РИА Новости в управлении, меру пресечения обвиняемому избрали в среду.
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