https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html

Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ

Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023

Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ

Жителя Владимирской области, желавшего вступить в ВСУ и пойманного при попытке пересечения границы, арестовали по обвинению в госизмене, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:49

2023-07-13T11:49

2023-07-13T11:49

происшествия

владимирская область

россия

вязники

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Жителя Владимирской области, желавшего вступить в ВСУ и пойманного при попытке пересечения границы, арестовали по обвинению в госизмене, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. "УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Вязники Владимирской области, 1985 года рождения, причастного к попытке совершения государственной измены, выразившейся в намерении перехода на сторону противника в целях участия в военных действиях в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства", - говорится в сообщении. По версии следствия, фигурант решил участвовать в военных действиях в составе "вооруженного формирования "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена), входящего в состав вооруженных сил Украины". С марта по декабрь прошлого года он неоднократно направлял на электронную почту формирования заполненную анкету кандидата, а затем решил "выехать на территорию Украины вне пунктов пропуска через государственную границу РФ". Мужчина был задержан в мае при попытке пересечения госграницы РФ. В июне в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Он арестован. Как пояснили РИА Новости в управлении, меру пресечения обвиняемому избрали в среду.

https://ria.ru/20230713/zaderzhanie-1883897540.html

https://ria.ru/20230713/shturm-1883880014.html

владимирская область

россия

вязники

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область, россия, вязники, вооруженные силы украины