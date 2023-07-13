Рейтинг@Mail.ru
Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 13.07.2023 (обновлено: 22:55 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/gosduma-1884084094.html
Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста
Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста - РИА Новости, 13.07.2023
Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста
Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:57
2023-07-13T22:55
общество
андрей картаполов
госдума рф
военный призыв и студенческие отсрочки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879352763_0:65:3140:1831_1920x0_80_0_0_77d830e50921ff2cb388fe00de6b695f.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Может", - ответил он на вопрос, может ли проект быть рассмотрен на следующей неделе. Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, проект предусматривает переходный период до 2026 года. Согласно тексту законопроекта, также предлагается повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля.
https://ria.ru/20230620/gospitalizatsiya-1879454786.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879352763_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_55a109ff049ca2161f7d017b936be1d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей картаполов, госдума рф, военный призыв и студенческие отсрочки
Общество, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Военный призыв и студенческие отсрочки
Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста

Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
«
"Может", - ответил он на вопрос, может ли проект быть рассмотрен на следующей неделе.
Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, проект предусматривает переходный период до 2026 года. Согласно тексту законопроекта, также предлагается повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет.
Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста
20 июня, 22:26
 
ОбществоАндрей КартаполовГосдума РФВоенный призыв и студенческие отсрочки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала