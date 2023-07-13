https://ria.ru/20230713/gosduma-1884084094.html

Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста

Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста - РИА Новости, 13.07.2023

Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста

Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:57

2023-07-13T21:57

2023-07-13T22:55

общество

андрей картаполов

госдума рф

военный призыв и студенческие отсрочки

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Может", - ответил он на вопрос, может ли проект быть рассмотрен на следующей неделе. Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, проект предусматривает переходный период до 2026 года. Согласно тексту законопроекта, также предлагается повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля.

https://ria.ru/20230620/gospitalizatsiya-1879454786.html

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общество, андрей картаполов, госдума рф, военный призыв и студенческие отсрочки