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Гладков рассказал о работе "Поездов здоровья" в белгородских ПВР - РИА Новости, 13.07.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
16:25 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/gladkov-1884022922.html
Гладков рассказал о работе "Поездов здоровья" в белгородских ПВР
Гладков рассказал о работе "Поездов здоровья" в белгородских ПВР - РИА Новости, 13.07.2023
Гладков рассказал о работе "Поездов здоровья" в белгородских ПВР
"Поезда здоровья" обследовали более тысячи человек, которые проживают в пунктах временного размещения в Белгородской области, всем, у кого выявлены проблемы,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:25
2023-07-13T16:25
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. "Поезда здоровья" обследовали более тысячи человек, которые проживают в пунктах временного размещения в Белгородской области, всем, у кого выявлены проблемы, окажут медицинскую помощь, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков. "Завершили работу в ПВР "Поезда здоровья". Более тысячи человек было обследовано, у 15 человек были определены признаки заболевания системы кровообращения, у 30 человек выявлены признаки онкологии. Все они сейчас проходят обследование. Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю своевременную помощь, и жители пойдут на поправку", - сказал Гладков. Он отметил, что после технического обслуживания "Поезда здоровья" выедут на регулярные маршруты. Всего в регионе работают четыре "Поезда здоровья". По словам губернатора, этот проект оказался очень востребованным, в первую очередь, в удаленных сельских населенных пунктах. "Знаю, что сельчане уже с нетерпением ждут, когда приедут врачи, для того, чтобы пройти обследование. Но надеюсь, что это обследование покажет, что проблем со здоровьем нет, а если есть – мы постараемся быстро оказать всю необходимую помощь", - заверил глава региона. Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях. В рамках проекта по отдаленным населенным пунктам передвигаются медицинские мобильные комплексы со специалистами, они проводят обследование местных жителей и оказывают им медицинскую помощь. В начале июня Гладков поручил перенаправить медиков, которые ездят по сельской местности на "Поездах здоровья", на работу по проверке здоровья живущих в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230711/promyshlennost-1883528683.html
https://ria.ru/20230706/obuchenie-1882545826.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о работе "Поездов здоровья" в белгородских ПВР

Губернатор Гладков рассказал о работе "Поездов здоровья" в белгородских ПВР

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. "Поезда здоровья" обследовали более тысячи человек, которые проживают в пунктах временного размещения в Белгородской области, всем, у кого выявлены проблемы, окажут медицинскую помощь, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Завершили работу в ПВР "Поезда здоровья". Более тысячи человек было обследовано, у 15 человек были определены признаки заболевания системы кровообращения, у 30 человек выявлены признаки онкологии. Все они сейчас проходят обследование. Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю своевременную помощь, и жители пойдут на поправку", - сказал Гладков.
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Он отметил, что после технического обслуживания "Поезда здоровья" выедут на регулярные маршруты. Всего в регионе работают четыре "Поезда здоровья". По словам губернатора, этот проект оказался очень востребованным, в первую очередь, в удаленных сельских населенных пунктах.
"Знаю, что сельчане уже с нетерпением ждут, когда приедут врачи, для того, чтобы пройти обследование. Но надеюсь, что это обследование покажет, что проблем со здоровьем нет, а если есть – мы постараемся быстро оказать всю необходимую помощь", - заверил глава региона.
Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях. В рамках проекта по отдаленным населенным пунктам передвигаются медицинские мобильные комплексы со специалистами, они проводят обследование местных жителей и оказывают им медицинскую помощь. В начале июня Гладков поручил перенаправить медиков, которые ездят по сельской местности на "Поездах здоровья", на работу по проверке здоровья живущих в пунктах временного размещения.
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