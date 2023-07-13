https://ria.ru/20230713/germaniya-1883969738.html

Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая

Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая - РИА Новости, 13.07.2023

Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая

Правительство Германии рассматривает Китай одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника, говорится в опубликованной в четверг стратегии... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:00

2023-07-13T14:00

2023-07-13T14:00

в мире

китай

германия

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает Китай одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника, говорится в опубликованной в четверг стратегии правительства ФРГ в отношении КНР. "Китай для федерального правительства Германии одновременно выступает партнером, конкурентом и системным соперником", - говорится в документе. В документе говорится, что Китай все более агрессивно продвигает свои внешнеполитические интересы, пытаясь разрушить существующий международный порядок, основанный на правилах. Это влияет в том числе и на европейскую, и на глобальную безопасность, подчеркивает стратегия. "Тем не менее, Китай является незаменимым партнером в борьбе с глобальными вызовами", - добавляют авторы документа. Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.

https://ria.ru/20230621/germaniya-1879476314.html

https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html

китай

германия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, германия, россия