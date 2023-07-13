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Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая - РИА Новости, 13.07.2023
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14:00 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/germaniya-1883969738.html
Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая
Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая - РИА Новости, 13.07.2023
Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая
Правительство Германии рассматривает Китай одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника, говорится в опубликованной в четверг стратегии... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:00
2023-07-13T14:00
в мире
китай
германия
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает Китай одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника, говорится в опубликованной в четверг стратегии правительства ФРГ в отношении КНР. "Китай для федерального правительства Германии одновременно выступает партнером, конкурентом и системным соперником", - говорится в документе. В документе говорится, что Китай все более агрессивно продвигает свои внешнеполитические интересы, пытаясь разрушить существующий международный порядок, основанный на правилах. Это влияет в том числе и на европейскую, и на глобальную безопасность, подчеркивает стратегия. "Тем не менее, Китай является незаменимым партнером в борьбе с глобальными вызовами", - добавляют авторы документа. Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.
https://ria.ru/20230621/germaniya-1879476314.html
https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html
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в мире, китай, германия, россия
В мире, Китай, Германия, Россия
Правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая

В стратегии правительства Германии Китай назвали партнером, конкурентом и соперником

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает Китай одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника, говорится в опубликованной в четверг стратегии правительства ФРГ в отношении КНР.
"Китай для федерального правительства Германии одновременно выступает партнером, конкурентом и системным соперником", - говорится в документе.
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В документе говорится, что Китай все более агрессивно продвигает свои внешнеполитические интересы, пытаясь разрушить существующий международный порядок, основанный на правилах. Это влияет в том числе и на европейскую, и на глобальную безопасность, подчеркивает стратегия.
"Тем не менее, Китай является незаменимым партнером в борьбе с глобальными вызовами", - добавляют авторы документа.
Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.
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