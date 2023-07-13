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Магазин в ФРГ отрицает попытку уволить россиянина из-за его происхождения - РИА Новости, 13.07.2023
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13:32 13.07.2023 (обновлено: 14:18 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/germaniya-1883955911.html
Магазин в ФРГ отрицает попытку уволить россиянина из-за его происхождения
Магазин в ФРГ отрицает попытку уволить россиянина из-за его происхождения - РИА Новости, 13.07.2023
Магазин в ФРГ отрицает попытку уволить россиянина из-за его происхождения
Попытавшаяся ранее уволить россиянина немецкая сеть супермаркетов отрицает связь данного намерения с российским происхождением своего сотрудника, как сообщили... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:32
2023-07-13T14:18
в мире
германия
россия
донбасс
ups
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Попытавшаяся ранее уволить россиянина немецкая сеть супермаркетов отрицает связь данного намерения с российским происхождением своего сотрудника, как сообщили РИА Новости в пресс-службе REWE. Ранее в городе Кёльне представители популярной сети супермаркетов REWE попытались лишить работы гражданина Российской Федерации. Работавший в доставке Макс Шлунд заявил РИА Новости, что в частной беседе ему дали понять, что русским не место в коллективе, а пророссийская позиция и помощь Донбассу несовместимы с данной работой. Шлунд успешно опротестовал в суде своё увольнение, так как работодатель не смог предъявить каких-либо законных на то причин. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в течение года будет выплачивать ежемесячное возмещение в размере полной зарплаты, после чего Шлунд может восстановиться в той же должности. "Каждый россиянин, имеющий действительное в соответствии с немецким законодательством разрешение на работу, может работать в REWE и мы будем ему сердечно рады", - сообщил представитель сети супермаркетов на вопрос РИА Новости, связано ли увольнение с российским происхождением Шлунда. В REWE при этом отказались дать разъяснения по конкретным обстоятельствам дела, сославшись на то, что не комментируют "текущие процессы". Шлунд и его супруга Елена Колбасникова являются известными в Германии пророссийскими активистами. Ранее Колбасникова сообщила РИА Новости, что конституционный суд Германии отклонил иск её мужа, отстраненного ранее от своей главной работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорте Кёльн-Бонн по причине "неблагонадежности", которая якобы проистекает из его пророссийской позиции, организации гумпомощи Донбассу и воинского звания старшего лейтенанта в запасе. Шлунд и Колбасникова принимают деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадают в поле зрения немецких медиа. В начале июня Колбасникову приговорили к 30 суткам тюремного заключения или же оплате 900 евро штрафа за одобрение уголовных преступлений, которые суд города Кёльна рассмотрел в её пророссийской позиции. Основанием для выдвижения обвинения стало то, что уроженка украинского Днепропетровска со сцены на митинге в мае прошлого года заявила, что не считает Россию агрессором и что РФ сейчас способствует прекращению военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230524/germaniya-1873889258.html
https://ria.ru/20230624/germaniya-1880089672.html
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в мире, германия, россия, донбасс, ups
В мире, Германия, Россия, Донбасс, UPS
Магазин в ФРГ отрицает попытку уволить россиянина из-за его происхождения

Сеть супермаркетов REWE отрицает попытку увольнения россиянина по причине происхождения

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Попытавшаяся ранее уволить россиянина немецкая сеть супермаркетов отрицает связь данного намерения с российским происхождением своего сотрудника, как сообщили РИА Новости в пресс-службе REWE.
Ранее в городе Кёльне представители популярной сети супермаркетов REWE попытались лишить работы гражданина Российской Федерации. Работавший в доставке Макс Шлунд заявил РИА Новости, что в частной беседе ему дали понять, что русским не место в коллективе, а пророссийская позиция и помощь Донбассу несовместимы с данной работой. Шлунд успешно опротестовал в суде своё увольнение, так как работодатель не смог предъявить каких-либо законных на то причин. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в течение года будет выплачивать ежемесячное возмещение в размере полной зарплаты, после чего Шлунд может восстановиться в той же должности.
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"Каждый россиянин, имеющий действительное в соответствии с немецким законодательством разрешение на работу, может работать в REWE и мы будем ему сердечно рады", - сообщил представитель сети супермаркетов на вопрос РИА Новости, связано ли увольнение с российским происхождением Шлунда.
В REWE при этом отказались дать разъяснения по конкретным обстоятельствам дела, сославшись на то, что не комментируют "текущие процессы".
Шлунд и его супруга Елена Колбасникова являются известными в Германии пророссийскими активистами. Ранее Колбасникова сообщила РИА Новости, что конституционный суд Германии отклонил иск её мужа, отстраненного ранее от своей главной работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорте Кёльн-Бонн по причине "неблагонадежности", которая якобы проистекает из его пророссийской позиции, организации гумпомощи Донбассу и воинского звания старшего лейтенанта в запасе.
Шлунд и Колбасникова принимают деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадают в поле зрения немецких медиа. В начале июня Колбасникову приговорили к 30 суткам тюремного заключения или же оплате 900 евро штрафа за одобрение уголовных преступлений, которые суд города Кёльна рассмотрел в её пророссийской позиции.
Основанием для выдвижения обвинения стало то, что уроженка украинского Днепропетровска со сцены на митинге в мае прошлого года заявила, что не считает Россию агрессором и что РФ сейчас способствует прекращению военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года.
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