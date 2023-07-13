Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7 - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/garantii-1884092776.html
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7 - РИА Новости, 13.07.2023
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7
Владимир Зеленский в четверг заявил на опубликованном в его телеграм-канале видео, что еще шесть стран присоединились к декларации "Большой семерки" о... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:34
2023-07-13T23:34
в мире
украина
владимир зеленский
нато
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_263:523:2974:2048_1920x0_80_0_0_07ce943b38e6a4fecda6a5eccb2b7163.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг заявил на опубликованном в его телеграм-канале видео, что еще шесть стран присоединились к декларации "Большой семерки" о предоставлении гарантий безопасности Украине. "Прошли лишь сутки после Вильнюса (саммита НАТО в Вильнюсе - ред.), а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Уверен, круг гарантов будет увеличиваться", - сказал Зеленский. Зеленский добавил, что Украина и США будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к декларации "Большой семеркой" о гарантиях безопасности. Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_494:381:2716:2048_1920x0_80_0_0_ca9f5e5c21a5bb9f2cfa09acf067bbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато, g7
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, G7
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7

Зеленский: еще шесть стран присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности Киеву

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг заявил на опубликованном в его телеграм-канале видео, что еще шесть стран присоединились к декларации "Большой семерки" о предоставлении гарантий безопасности Украине.
«
"Прошли лишь сутки после Вильнюса (саммита НАТО в Вильнюсе - ред.), а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Уверен, круг гарантов будет увеличиваться", - сказал Зеленский.
Зеленский добавил, что Украина и США будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к декларации "Большой семеркой" о гарантиях безопасности.
Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
Гарантии безопасности для УкраиныГарантии безопасности для Украины
Инфографика
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала