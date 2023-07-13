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Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7 - РИА Новости, 13.07.2023
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7
Владимир Зеленский в четверг заявил на опубликованном в его телеграм-канале видео, что еще шесть стран присоединились к декларации "Большой семерки" о... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:34
2023-07-13T23:34
2023-07-13T23:34
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг заявил на опубликованном в его телеграм-канале видео, что еще шесть стран присоединились к декларации "Большой семерки" о предоставлении гарантий безопасности Украине. "Прошли лишь сутки после Вильнюса (саммита НАТО в Вильнюсе - ред.), а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Уверен, круг гарантов будет увеличиваться", - сказал Зеленский. Зеленский добавил, что Украина и США будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к декларации "Большой семеркой" о гарантиях безопасности. Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, g7
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, G7
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7
Зеленский: еще шесть стран присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности Киеву