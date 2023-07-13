https://ria.ru/20230713/g7-1883900789.html

В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7

В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7 - РИА Новости, 13.07.2023

В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает важным получение Киевом гарантий безопасности со стороны ядерных держав G7. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:06

2023-07-13T10:06

2023-07-13T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

g7

ситуация в днр и лнр

ядерное оружие

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает важным получение Киевом гарантий безопасности со стороны ядерных держав G7. "Мало кто еще сделал анализ касательно именно G7, а это была ключевая речь - у нас с каждым членом G7 будут отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень-очень важно, когда страны, владеющие ядерным оружием, будут предоставлять нам такую помощь", - заявил он в эфире национального телемарафона. Что касается двусторонних соглашений, Данилов подчеркнул, что в каждом соглашении будет прописана "ответственность сторон за те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий". По мнению Данилова, отказ Украины в 1994 году от ядерного оружия был "стратегической ошибкой" Запада. Кроме того, секретарь СНБО заявил, что ядерное оружие - это вещь, которую "боятся на Западе". Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, g7, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие