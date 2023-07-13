Рейтинг@Mail.ru
В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7 - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 13.07.2023 (обновлено: 10:13 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/g7-1883900789.html
В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7
В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7 - РИА Новости, 13.07.2023
В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает важным получение Киевом гарантий безопасности со стороны ядерных держав G7. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:06
2023-07-13T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
g7
ситуация в днр и лнр
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает важным получение Киевом гарантий безопасности со стороны ядерных держав G7. "Мало кто еще сделал анализ касательно именно G7, а это была ключевая речь - у нас с каждым членом G7 будут отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень-очень важно, когда страны, владеющие ядерным оружием, будут предоставлять нам такую помощь", - заявил он в эфире национального телемарафона. Что касается двусторонних соглашений, Данилов подчеркнул, что в каждом соглашении будет прописана "ответственность сторон за те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий". По мнению Данилова, отказ Украины в 1994 году от ядерного оружия был "стратегической ошибкой" Запада. Кроме того, секретарь СНБО заявил, что ядерное оружие - это вещь, которую "боятся на Западе". Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, g7, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ядерное оружие
В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7

Секретарь СНБО Данилов назвал важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает важным получение Киевом гарантий безопасности со стороны ядерных держав G7.
"Мало кто еще сделал анализ касательно именно G7, а это была ключевая речь - у нас с каждым членом G7 будут отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень-очень важно, когда страны, владеющие ядерным оружием, будут предоставлять нам такую помощь", - заявил он в эфире национального телемарафона.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Действительно плохая новость: Байдену никуда не деться от Зеленского
Вчера, 08:00
Что касается двусторонних соглашений, Данилов подчеркнул, что в каждом соглашении будет прописана "ответственность сторон за те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий".
По мнению Данилова, отказ Украины в 1994 году от ядерного оружия был "стратегической ошибкой" Запада. Кроме того, секретарь СНБО заявил, что ядерное оружие - это вещь, которую "боятся на Западе".
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Истерический" саммит. Зеленский заставил НАТО пойти на крайние меры
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныG7Ситуация в ДНР и ЛНРЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала