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В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7
В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7 - РИА Новости, 13.07.2023
В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает важным получение Киевом гарантий безопасности со стороны ядерных держав G7. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:06
2023-07-13T10:06
2023-07-13T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
g7
ситуация в днр и лнр
ядерное оружие
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает важным получение Киевом гарантий безопасности со стороны ядерных держав G7. "Мало кто еще сделал анализ касательно именно G7, а это была ключевая речь - у нас с каждым членом G7 будут отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень-очень важно, когда страны, владеющие ядерным оружием, будут предоставлять нам такую помощь", - заявил он в эфире национального телемарафона. Что касается двусторонних соглашений, Данилов подчеркнул, что в каждом соглашении будет прописана "ответственность сторон за те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий". По мнению Данилова, отказ Украины в 1994 году от ядерного оружия был "стратегической ошибкой" Запада. Кроме того, секретарь СНБО заявил, что ядерное оружие - это вещь, которую "боятся на Западе". Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, g7, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ядерное оружие
В Киеве назвали важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7
Секретарь СНБО Данилов назвал важным получение гарантий безопасности от ядерных держав G7
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает
важным получение Киевом гарантий безопасности со стороны ядерных держав G7.
"Мало кто еще сделал анализ касательно именно G7, а это была ключевая речь - у нас с каждым членом G7 будут отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень-очень важно, когда страны, владеющие ядерным оружием, будут предоставлять нам такую помощь", - заявил он в эфире национального телемарафона.
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Что касается двусторонних соглашений, Данилов подчеркнул, что в каждом соглашении будет прописана "ответственность сторон за те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий".
По мнению Данилова, отказ Украины в 1994 году от ядерного оружия был "стратегической ошибкой" Запада. Кроме того, секретарь СНБО заявил, что ядерное оружие - это вещь, которую "боятся на Западе".
Страны G7 в последний день саммита НАТО
в Вильнюсе
опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией
. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне
в 2024 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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