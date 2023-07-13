Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине
Косачев с иронией похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Косачев отметил, что декларации и резолюции неформального клуба государств G7 не имеют юридической силы.
"Но объективности ради можно даже похвалить страны G7. В тексте сегодняшней декларации ни разу не была сделана отсылка к излюбленному "миропорядку, основанному на правилах". Иногда даже вскользь упоминалось международное право. Идут на поправку?" - написал Косачев в своем телеграм-канале.
По его словам, Украина не получила никаких гарантий, вопрос о них "подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО". Он отметил, что в "гарантиях" также содержатся абстрактные и заведомо недостижимые требования к Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".