Рейтинг@Mail.ru
Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/g7-1883876633.html
Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине
Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:17
2023-07-13T04:17
украина
в мире
россия
киев
константин косачев
дмитрий песков
g7
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862734803_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_8c396f4648615f7b1d7486a7fa70fce5.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Косачев отметил, что декларации и резолюции неформального клуба государств G7 не имеют юридической силы. "Но объективности ради можно даже похвалить страны G7. В тексте сегодняшней декларации ни разу не была сделана отсылка к излюбленному "миропорядку, основанному на правилах". Иногда даже вскользь упоминалось международное право. Идут на поправку?" - написал Косачев в своем телеграм-канале. По его словам, Украина не получила никаких гарантий, вопрос о них "подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО". Он отметил, что в "гарантиях" также содержатся абстрактные и заведомо недостижимые требования к Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230713/sammit-1883871037.html
https://ria.ru/20230713/senator-1883869807.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862734803_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_397b796a2c800e2f5d20ac17e9caa0c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, киев, константин косачев, дмитрий песков, g7, нато, совет федерации рф
Украина, В мире, Россия, Киев, Константин Косачев, Дмитрий Песков, G7, НАТО, Совет Федерации РФ
Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине

Косачев с иронией похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
СМИ раскрыло, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе
01:29
Косачев отметил, что декларации и резолюции неформального клуба государств G7 не имеют юридической силы.
"Но объективности ради можно даже похвалить страны G7. В тексте сегодняшней декларации ни разу не была сделана отсылка к излюбленному "миропорядку, основанному на правилах". Иногда даже вскользь упоминалось международное право. Идут на поправку?" - написал Косачев в своем телеграм-канале.
По его словам, Украина не получила никаких гарантий, вопрос о них "подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО". Он отметил, что в "гарантиях" также содержатся абстрактные и заведомо недостижимые требования к Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО
01:09
 
УкраинаВ миреРоссияКиевКонстантин КосачевДмитрий ПесковG7НАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала