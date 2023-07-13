https://ria.ru/20230713/g7-1883876633.html

Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине

Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине - РИА Новости, 13.07.2023

Косачев иронично прокомментировал декларацию стран G7 по Украине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T04:17

2023-07-13T04:17

2023-07-13T04:17

украина

в мире

россия

киев

константин косачев

дмитрий песков

g7

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862734803_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_8c396f4648615f7b1d7486a7fa70fce5.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Косачев отметил, что декларации и резолюции неформального клуба государств G7 не имеют юридической силы. "Но объективности ради можно даже похвалить страны G7. В тексте сегодняшней декларации ни разу не была сделана отсылка к излюбленному "миропорядку, основанному на правилах". Иногда даже вскользь упоминалось международное право. Идут на поправку?" - написал Косачев в своем телеграм-канале. По его словам, Украина не получила никаких гарантий, вопрос о них "подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО". Он отметил, что в "гарантиях" также содержатся абстрактные и заведомо недостижимые требования к Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230713/sammit-1883871037.html

https://ria.ru/20230713/senator-1883869807.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, россия, киев, константин косачев, дмитрий песков, g7, нато, совет федерации рф