https://ria.ru/20230713/frantsiya-1883906361.html

Ле Пен раскритиковала решение о поставках Украине дальнобойных ракет

Ле Пен раскритиковала решение о поставках Украине дальнобойных ракет - РИА Новости, 13.07.2023

Ле Пен раскритиковала решение о поставках Украине дальнобойных ракет

Решение поставить на Украину ракеты дальнего радиуса действия SCALP совместного производства Франции и Великобритании – это безответственный шаг со стороны... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:41

2023-07-13T10:41

2023-07-13T15:25

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вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Решение поставить на Украину ракеты дальнего радиуса действия SCALP совместного производства Франции и Великобритании – это безответственный шаг со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, считает лидер французской партии правых взглядов "Национальное объединение" Марин Ле Пен, чьи слова приводит газета Monde. Макрон во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией. "Мне кажется безответственным принимать это решение, и я не понимаю, почему Эммануэль Макрон полностью не сконцентрируется на организации мирной конференции, чтобы положить конец этой войне", - заявила Ле Пен. По мнению лидера французской партии, поставка вооружений, которые могут быть использованы для удара по "третьей стране", могут спровоцировать третью мировую войну. "Мы не знаем, какая реакция может быть у третьей страны, которая будет затронута оружием, поставленным Францией", - сказала Ле Пен. На вопрос о том, становится ли Франция в связи с новым уровнем военной помощи "совоюющей стороной", Ле Пен ответила, что это "определяется сторонами конфликта".Решение президента Франции Макрона также было раскритиковано представителями других партий - как правого, так и левого крыла. Так, глава фракции "Республиканцев" в Национальном собрании Франции Оливье Марлекс видит в поставках участие в военной "эскалации", пишет газета. А депутат от "Непокорившейся Франции" Софья Шикиру высказала в своем аккаунте в Twitter те же опасения, что и Ле Пен: "Макрон в конечном счете втянет нас в войну против России". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/rakety-1883554228.html

https://ria.ru/20230711/postavki-1883541335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, россия, марин ле пен, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато