https://ria.ru/20230713/feodosiya-1883865794.html

Во дворе многоэтажного дома в Феодосии прогремел взрыв

Во дворе многоэтажного дома в Феодосии прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2023

Во дворе многоэтажного дома в Феодосии прогремел взрыв

В Феодосии во дворе многоэтажного дома взорвался мопед, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T00:05

2023-07-13T00:05

2023-07-13T00:06

происшествия

феодосия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Феодосии во дворе многоэтажного дома взорвался мопед, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов. "Сегодня вечером во дворе многоквартирного дома взорвался мопед. От взрывной волны во внутренней части двора практически во всем доме вылетали оконные стекла. Запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров. Взрыв произошел с использованием взрывчатых веществ и поражающих элементов. На кого он был направлен, предстоит выяснить следствию", - сказал Талипов, который также проживает в одной из квартир многоэтажки, где произошел взрыв. По его мнению, взрыв был спланирован и является либо покушением на убийство, либо терактом. При этом Талипов подчеркнул, что продолжит оказывать помощь бойцам в зоне СВО. "Случившееся лишний раз доказывает, что наше дело правое и нас никакими мопедами не запугать", - подчеркнул общественник. В свою очередь, в пресс-службе крымского управления Следкома РФ сообщили, что следователи работают на месте происшествия во дворе многоквартирного дома по улице Земская в Феодосии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время в результате происшествия был поврежден припаркованный у многоэтажки мотоцикл, травмированы две местные жительницы. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве. По поручению руководства крымского управления СК РФ, в Феодосию выехали следователи управления по расследованию особо важных дел с целью установления всех обстоятельств. Устанавливается владелец транспортного средства, отрабатывается ряд версий произошедшего.

https://ria.ru/20230710/donetsk-1883228567.html

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происшествия, феодосия, россия, следственный комитет россии (ск рф)