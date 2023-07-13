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Во дворе многоэтажного дома в Феодосии прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2023
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00:05 13.07.2023 (обновлено: 00:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/feodosiya-1883865794.html
Во дворе многоэтажного дома в Феодосии прогремел взрыв
Во дворе многоэтажного дома в Феодосии прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2023
Во дворе многоэтажного дома в Феодосии прогремел взрыв
В Феодосии во дворе многоэтажного дома взорвался мопед, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:05
2023-07-13T00:06
происшествия
феодосия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Феодосии во дворе многоэтажного дома взорвался мопед, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов. "Сегодня вечером во дворе многоквартирного дома взорвался мопед. От взрывной волны во внутренней части двора практически во всем доме вылетали оконные стекла. Запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров. Взрыв произошел с использованием взрывчатых веществ и поражающих элементов. На кого он был направлен, предстоит выяснить следствию", - сказал Талипов, который также проживает в одной из квартир многоэтажки, где произошел взрыв. По его мнению, взрыв был спланирован и является либо покушением на убийство, либо терактом. При этом Талипов подчеркнул, что продолжит оказывать помощь бойцам в зоне СВО. "Случившееся лишний раз доказывает, что наше дело правое и нас никакими мопедами не запугать", - подчеркнул общественник. В свою очередь, в пресс-службе крымского управления Следкома РФ сообщили, что следователи работают на месте происшествия во дворе многоквартирного дома по улице Земская в Феодосии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время в результате происшествия был поврежден припаркованный у многоэтажки мотоцикл, травмированы две местные жительницы. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве. По поручению руководства крымского управления СК РФ, в Феодосию выехали следователи управления по расследованию особо важных дел с целью установления всех обстоятельств. Устанавливается владелец транспортного средства, отрабатывается ряд версий произошедшего.
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происшествия, феодосия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Феодосия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во дворе многоэтажного дома в Феодосии прогремел взрыв

Общественник Талипов: во дворе многоэтажного дома в Феодосии взорвался мопед

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва
Воронка от взрыва - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Феодосии во дворе многоэтажного дома взорвался мопед, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов.
«
"Сегодня вечером во дворе многоквартирного дома взорвался мопед. От взрывной волны во внутренней части двора практически во всем доме вылетали оконные стекла. Запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров. Взрыв произошел с использованием взрывчатых веществ и поражающих элементов. На кого он был направлен, предстоит выяснить следствию", - сказал Талипов, который также проживает в одной из квартир многоэтажки, где произошел взрыв.
По его мнению, взрыв был спланирован и является либо покушением на убийство, либо терактом. При этом Талипов подчеркнул, что продолжит оказывать помощь бойцам в зоне СВО.
"Случившееся лишний раз доказывает, что наше дело правое и нас никакими мопедами не запугать", - подчеркнул общественник.
В свою очередь, в пресс-службе крымского управления Следкома РФ сообщили, что следователи работают на месте происшествия во дворе многоквартирного дома по улице Земская в Феодосии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время в результате происшествия был поврежден припаркованный у многоэтажки мотоцикл, травмированы две местные жительницы. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве.
По поручению руководства крымского управления СК РФ, в Феодосию выехали следователи управления по расследованию особо важных дел с целью установления всех обстоятельств. Устанавливается владелец транспортного средства, отрабатывается ряд версий произошедшего.
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