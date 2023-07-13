https://ria.ru/20230713/evropa-1883842294.html

Реальный распад Европы начался

Реальный распад Европы начался - РИА Новости, 13.07.2023

Реальный распад Европы начался

Фундамент Евросоюза продолжает потряхивать и лихорадить. Едва тамошнее общество и бизнес оправились после заявления Роберта Хабека, что без российского газа... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:02

аналитика

европа

германия

евросоюз

роберт хабек

стелла кириакидес

михаил задорнов

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Фундамент Евросоюза продолжает потряхивать и лихорадить. Едва тамошнее общество и бизнес оправились после заявления Роберта Хабека, что без российского газа немецкая промышленность уже этой осенью может прекратить свое существование, как правоту этой оценки подтвердил президент Союза горнодобывающей, химической и энергетической промышленности ФРГ (IG BCE).Михаэль Василиадис, опираясь на самые свежие статистические данные, озвучил уже свершившийся факт. Заключается он в том, что предприятия немецкой химической промышленности — одного из столпов реального сектора и ключевого донора госбюджета — уже закрывают свои производства и перевозят их за рубеж.Главный горняк, химик и энергетик Германии настолько расстроен, что, не скрываясь, прямо тычет пальцем в главных бенефициаров крайне печальных для страны процессов. Если верить Василиадису, фабрики и заводы со всей своей кадровой и технической начинкой переезжают в Соединенные Штаты либо в Китай. Правительства этих государств, как внезапно осознали в Берлине, сильно загодя разработали и внедрили на практике механизмы финансовых льгот и преференций, что сделало их гораздо более привлекательными для крупного бизнеса и промышленности. Вашингтон и Пекин предлагают корпорациям и концернам либо налоговые каникулы, либо внушительные дисконты, но самое главное — всем вновь прибывшим предлагается море дешевой энергии. В первую очередь, конечно, электричества — по ценам, перебить которые Брюссель и национальные центры просто не в состоянии.Понимаем скепсис многих: о проблемах Европы пишут давно и часто, а потому подобные публикации вызывают зевоту, а порой даже и раздражение. Дадим слово Федерации бизнеса Германии (BDI), чьи сотрудники недавно провели массовый анализ настроений внутри этого самого бизнеса.Как свидетельствуют ответы респондентов, 16 процентов немецких предприятий в категории среднего бизнеса уже предприняли практические шаги по перемещению своих производственных мощностей за пределы Германии. Еще 30 процентов изучают такую возможность и прикидывают, куда им выгоднее перебраться. Итого вместе — без малого половина сегмента.Конечно, названия крупных компаний и заводов звучат гораздо более внушительно, но любой мало-мальски грамотный экономист знает, что средний бизнес — это становой хребет любой экономики, обеспечивающий и трудовую занятость на местах, и покупательскую способность в регионах. Просто потому, что заводов-гигантов по определению не может быть много, а вот организаций, цехов, производств, где трудятся от 100 до 250 человек, в любой стране множество. Так вот почти половина немецкого бизнеса с оборотом до 50 миллионов евро в качестве ключевой причины миграции называет взлетевшие цены на энергоносители.На фоне этой кислой для Берлина реальности Михаэль Василиадис напоминает, что Вашингтон в рамках подписанного так называемого Inflation Reduction Act готов потратить до 500 миллиардов долларов на стабилизацию своей финансовой системы. Ключевым аспектом этой схемы определено укрепление реального сектора и наращивание производств. Проще говоря, львиную долю этих денег Вашингтон потратит на всевозможные субсидии и льготы индустриальным релокантам, лишь бы они только перебирались из Света Старого в Новый.Свою тоскливую ноту в общий хор добавляют европейские производители медицинского оборудования. Тех, кто смог пережить повышение цен на энергоносители, добили новые регуляторные ограничения Евросоюза, которые кратно ужесточили широчайший спектр требований к медицинской аппаратуре. Пока в Берлине и Брюсселе имитировали успех, производители значительно сократили выпуск продукции — настолько, что, по отзывам союзов врачей Германии в отдельных регионах, по некоторым направлениям теперь наблюдается острая нехватка. Все настолько замечательно, что еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес настойчиво предлагает перенести введение новых правил хотя бы на 2027 год, чтобы профильные фирмы и компании смогли адаптироваться к новой реальности Европы.Ну или успели переехать за океан, что тоже вполне себе вариант, судя по общей тенденции.Чтобы наша картина заиграла совсем уж яркими красками, мы вновь дадим слово господину Василиадису. По данным немецкого Института экономических исследований (DIW), за прошлый год был зафиксирован исторический антирекорд корпоративных инвестиций в реальный сектор Германии. Инвесторы внутри ЕС все менее охотно вкладывают деньги в государственные или общеевропейские проекты и все стремительнее выводят подконтрольные активы в США и Китай. Общую ситуацию аналитики DIW характеризуют как крайне тревожную.Еще в сентябре прошлого года мы писали о начале великого исхода промышленности из Германии, тогда, помнится, многие восприняли это как нечто вроде фельетона Михаила Задорного. Три квартала спустя все выкладки подтверждает уже сам немецкий бизнес, от которого сбежала часть BASF и Volkswagen, развернулся обратно в Америку производственный кластер Tesla. Им в затылок выстроились норвежская Yara International, RHI Magnesita, ArcelorMittal, OCI N.V. и многие другие. Компании вроде и не немецкие, но тоже решили попытать счастья за морем.В качестве финального штриха нанесем на холст происходящего публикацию Института социальных исследований Forsa. Согласно проведенным опросам, 77 процентов жителей Германии недовольны работой нынешнего правительства Олафа Шольца, в феврале этот же показатель составлял "всего лишь" 64 единицы. Осталось выяснить, почему это произошло.

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, европа, германия, евросоюз, роберт хабек, стелла кириакидес, михаил задорнов