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Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии - РИА Новости, 13.07.2023
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14:00 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ekskursii-1883946366.html
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии - РИА Новости, 13.07.2023
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.
2023-07-13T14:00
2023-07-13T14:00
яснопонятно
прогулки по москве
театр
музеи
мероприятия
гид
искусство
константин богомолов
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Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.
audio/mpeg
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.
audio/mpeg
О том, как изменились экскурсии и что нужно, чтобы организовать собственное экскурсионное сообщество, нам рассказала организатор арт-завтраков, лекций и экскурсий по центру столицы Елена Бирюкова. В социальных сетях Елену можно найти по нику @teatrelena.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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прогулки по москве, театр, музеи, мероприятия, гид, искусство, константин богомолов, сергей урсуляк, аудио
ЯсноПонятно, Прогулки по Москве, Театр, Музеи, Мероприятия, Гид, Искусство, Константин Богомолов, Сергей Урсуляк
ЯсноПонятно

Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии

ЯсноПонятно
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.
О том, как изменились экскурсии и что нужно, чтобы организовать собственное экскурсионное сообщество, нам рассказала организатор арт-завтраков, лекций и экскурсий по центру столицы Елена Бирюкова. В социальных сетях Елену можно найти по нику @teatrelena.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:
iTunes,
Google Podcasts,
Яндекс.Музыка,
Castbox,
Soundstream,
ВКонтакте.
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
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Монтаж: Анастасия Паниоти
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ЯсноПонятноПрогулки по МосквеТеатрМузеиМероприятияГидИскусствоКонстантин БогомоловСергей Урсуляк
 
 
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