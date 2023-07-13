https://ria.ru/20230713/ekskursii-1883946366.html
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии - РИА Новости, 13.07.2023
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.
2023-07-13T14:00
2023-07-13T14:00
2023-07-13T14:00
яснопонятно
прогулки по москве
театр
музеи
мероприятия
гид
искусство
константин богомолов
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Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.
audio/mpeg
Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.
audio/mpeg
О том, как изменились экскурсии и что нужно, чтобы организовать собственное экскурсионное сообщество, нам рассказала организатор арт-завтраков, лекций и экскурсий по центру столицы Елена Бирюкова. В социальных сетях Елену можно найти по нику @teatrelena.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии
Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.