https://ria.ru/20230713/ekskursii-1883946366.html

Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии

Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии - РИА Новости, 13.07.2023

Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии

Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек.

2023-07-13T14:00

2023-07-13T14:00

2023-07-13T14:00

яснопонятно

прогулки по москве

театр

музеи

мероприятия

гид

искусство

константин богомолов

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Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек. audio/mpeg

Обучиться этикету, узнать о новых спектаклях. Зачем ходить на экскурсии Вкусный завтрак, интересная лекция, необычный маршрут и бурное обсуждение в конце – сегодня экскурсия может быть и такой. Простая прогулка выросла в масштабное мероприятие, для которого договариваются с гидами, ресторанами, музеями и арендуют помещения. Рассказываем, кто ходит на такие экскурсии, и почему в группе не должно быть больше 15 человек. audio/mpeg

О том, как изменились экскурсии и что нужно, чтобы организовать собственное экскурсионное сообщество, нам рассказала организатор арт-завтраков, лекций и экскурсий по центру столицы Елена Бирюкова. В социальных сетях Елену можно найти по нику @teatrelena.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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