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Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных - РИА Новости, 13.07.2023
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17:10 13.07.2023 (обновлено: 18:15 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/ekonomika-1884037266.html
Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных
Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных - РИА Новости, 13.07.2023
Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий предложил разработать новый национальный проект по формированию экономики... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:10
2023-07-13T18:15
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий предложил разработать новый национальный проект по формированию экономики данных.Он уточнил, что сделать это следует в течение года. Предполагается, что проект подготовят на период до 2030 года. Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России с 9 по 14 июля в Конгресс-центре ЦМТ. Там демонстрируются квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13-14 июля — в открытые дни форума — высокотехнологичные разработки продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных

Путин: нужно подготовить нацпроект по формированию экономики данных на период до 2030 года

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий предложил разработать новый национальный проект по формированию экономики данных.
Он уточнил, что сделать это следует в течение года. Предполагается, что проект подготовят на период до 2030 года.
Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России с 9 по 14 июля в Конгресс-центре ЦМТ. Там демонстрируются квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13-14 июля — в открытые дни форума — высокотехнологичные разработки продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".
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