https://ria.ru/20230713/ekonomika-1884037266.html

Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных

Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных - РИА Новости, 13.07.2023

Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий предложил разработать новый национальный проект по формированию экономики... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:10

2023-07-13T17:10

2023-07-13T18:15

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий предложил разработать новый национальный проект по формированию экономики данных.Он уточнил, что сделать это следует в течение года. Предполагается, что проект подготовят на период до 2030 года. Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России с 9 по 14 июля в Конгресс-центре ЦМТ. Там демонстрируются квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13-14 июля — в открытые дни форума — высокотехнологичные разработки продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".

https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882154416.html

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владимир путин, россия