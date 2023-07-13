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На внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись два грузовика
На внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись два грузовика - РИА Новости, 13.07.2023
На внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись два грузовика
Движение затруднено на внешней стороне 57-го километра МКАД из-за ДТП двух грузовиков, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:25
2023-07-13T02:25
2023-07-13T02:28
департамент транспорта г. москвы
происшествия
авто
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Движение затруднено на внешней стороне 57-го километра МКАД из-за ДТП двух грузовиков, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 57-го км МКАД произошло столкновение грузового автомобиля со стоящим автомобилем дорожных работ ... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти", - говорится в сообщении. Дептранс рекомендует водителям выбирать пути объезда.
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департамент транспорта г. москвы, происшествия, авто
Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия, Авто
На внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись два грузовика
Движение затруднено на внешней стороне 57-го километра МКАД из-за ДТП двух грузовиков