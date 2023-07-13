https://ria.ru/20230713/dtp-1883872940.html

На внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись два грузовика

На внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись два грузовика - РИА Новости, 13.07.2023

На внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись два грузовика

Движение затруднено на внешней стороне 57-го километра МКАД из-за ДТП двух грузовиков, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T02:25

2023-07-13T02:25

2023-07-13T02:28

департамент транспорта г. москвы

происшествия

авто

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Движение затруднено на внешней стороне 57-го километра МКАД из-за ДТП двух грузовиков, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 57-го км МКАД произошло столкновение грузового автомобиля со стоящим автомобилем дорожных работ ... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти", - говорится в сообщении. Дептранс рекомендует водителям выбирать пути объезда.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

департамент транспорта г. москвы, происшествия, авто