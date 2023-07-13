https://ria.ru/20230713/drony-1884092082.html
Украина способна покрыть нужды в дронах на фронте всего на 40 процентов
Украина способна покрыть нужды в дронах на фронте всего на 40 процентов - РИА Новости, 13.07.2023
Украина способна покрыть нужды в дронах на фронте всего на 40 процентов
Украина выделила порядка 1 миллиарда долларов на закупку дронов, страна способна покрыть нужды в них на фронте всего на 40%, сообщил глава госслужбы специальной РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:23
2023-07-13T23:23
2023-07-13T23:23
технологии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украина выделила порядка 1 миллиарда долларов на закупку дронов, страна способна покрыть нужды в них на фронте всего на 40%, сообщил глава госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь. "Общая сумма, которая нам необходима для закупки дронов согласно заявкам, составляет около 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов), на сегодня государство выделило около 40 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов), и мы уже закупили примерно на 15 миллиардов гривен (406 миллионов долларов) из этих средств. До конца года мы точно их закупим и поставим в ВСУ, но это количество закроет всего 40% от нужд", - сказал Щиголь в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что с начала года обучено 10 тысяч операторов беспилотников, такое же количество пилотов планируется выпускать каждые три месяца. В марте глава Госспецсвязи Украины сообщал, что из бюджета будет направлено дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов) на закупку беспилотников для украинской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20230712/bespilotniki-1883667480.html
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технологии, украина, вооруженные силы украины
Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
Украина способна покрыть нужды в дронах на фронте всего на 40 процентов
Украина способна покрыть нужды в дронах на фронте всего на 40 процентов