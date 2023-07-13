Профессор спрогнозировал судьбу драгоценностей из Киево-Печерской лавры
Профессор Петрушко: Киев может вывезти на Запад драгоценности Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинские власти могут вывезти из Киево-Печерской лавры и передать на Запад не только мощи святых под предлогом их "сохранности", но и драгоценности музеев, расположенных на территории лавры, эти ценности до революции принадлежали монастырю, рассказал РИА Новости профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Ранее зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что киевские власти ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры, потому что понимают, что монахи канонической Украинской православной церкви не уйдут в раскольническую ПЦУ. Также, по его словам, украинские власти могут вывезти мощи и другие святыни из Киево-Печерской лавры, чтобы у Украинской православной церкви не было мощного "центра притяжения" для православных со всего мира.
"Речь, видимо, идет о вывозе (украинскими властями на Запад - ред.) ценностей из музея исторических драгоценностей, большая часть которого - это тоже сокровища ризницы Киево-Печерской лавры, национализированные большевиками и попавшие в этот музей", - сказал Петрушко.
По его словам, там хранится золото и много древностей из археологических раскопок, связанных с Киевской Русью и домонгольской Русью. "Это для России представляет немалую ценность, поскольку это наши общее истоки. Россия, наверное, может заявить свои права, для этого есть основание, многие раскопки, кстати, проводились в имперской период", - предположил эксперт.
Он напомнил, что после революции 1917 года был практически разграблен археологический кабинет Киевской духовной академии, "и в Киевский музей западного и восточного искусства попало много памятников оттуда, в том числе древнейшие иконы VI-VII века из монастыря святой Екатерины, которые сейчас экспонируются во французском Лувре, и которые тоже якобы там "спасают".
"Они принадлежали епископу Порфирию Успенскому, в то время викарию Киевской епархии - известному исследователю древностей православного Востока, который передал их в Киевскую духовную академию. Откуда они попали в Киевский музей Запада и Востока и теперь в Лувр. Надо разбираться юридически, кто хозяин этих вещей, на каком основании они были кем конфискованы, вопрос не столь однозначный как кажется", - заключил собеседник агентства.
Ранее Петрушко говорил, что что в пещерах лавры покоятся, в частности, мощи былинного богатыря Ильи Муромца, Нестора Летописца, первого врача древнерусского Агапита Печерского, первого иконописца Алимпия и других.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.