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Профессор спрогнозировал судьбу драгоценностей из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 13.07.2023
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Религия
 
04:36 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/dragotsennosti-1883877367.html
Профессор спрогнозировал судьбу драгоценностей из Киево-Печерской лавры
Профессор спрогнозировал судьбу драгоценностей из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 13.07.2023
Профессор спрогнозировал судьбу драгоценностей из Киево-Печерской лавры
Украинские власти могут вывезти из Киево-Печерской лавры и передать на Запад не только мощи святых под предлогом их "сохранности", но и драгоценности музеев,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:36
2023-07-13T04:36
религия
россия
украина
киев
игорь якимчук
илья муромец
сергей нарышкин
украинская православная церковь
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинские власти могут вывезти из Киево-Печерской лавры и передать на Запад не только мощи святых под предлогом их "сохранности", но и драгоценности музеев, расположенных на территории лавры, эти ценности до революции принадлежали монастырю, рассказал РИА Новости профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. Ранее зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что киевские власти ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры, потому что понимают, что монахи канонической Украинской православной церкви не уйдут в раскольническую ПЦУ. Также, по его словам, украинские власти могут вывезти мощи и другие святыни из Киево-Печерской лавры, чтобы у Украинской православной церкви не было мощного "центра притяжения" для православных со всего мира. "Речь, видимо, идет о вывозе (украинскими властями на Запад - ред.) ценностей из музея исторических драгоценностей, большая часть которого - это тоже сокровища ризницы Киево-Печерской лавры, национализированные большевиками и попавшие в этот музей", - сказал Петрушко. По его словам, там хранится золото и много древностей из археологических раскопок, связанных с Киевской Русью и домонгольской Русью. "Это для России представляет немалую ценность, поскольку это наши общее истоки. Россия, наверное, может заявить свои права, для этого есть основание, многие раскопки, кстати, проводились в имперской период", - предположил эксперт. Он напомнил, что после революции 1917 года был практически разграблен археологический кабинет Киевской духовной академии, "и в Киевский музей западного и восточного искусства попало много памятников оттуда, в том числе древнейшие иконы VI-VII века из монастыря святой Екатерины, которые сейчас экспонируются во французском Лувре, и которые тоже якобы там "спасают". "Они принадлежали епископу Порфирию Успенскому, в то время викарию Киевской епархии - известному исследователю древностей православного Востока, который передал их в Киевскую духовную академию. Откуда они попали в Киевский музей Запада и Востока и теперь в Лувр. Надо разбираться юридически, кто хозяин этих вещей, на каком основании они были кем конфискованы, вопрос не столь однозначный как кажется", - заключил собеседник агентства. Ранее Петрушко говорил, что что в пещерах лавры покоятся, в частности, мощи былинного богатыря Ильи Муромца, Нестора Летописца, первого врача древнерусского Агапита Печерского, первого иконописца Алимпия и других. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
https://ria.ru/20230711/lavra-1883540409.html
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россия, украина, киев, игорь якимчук, илья муромец, сергей нарышкин, украинская православная церковь, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Киев, Игорь Якимчук, Илья Муромец, Сергей Нарышкин, Украинская православная церковь, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Профессор спрогнозировал судьбу драгоценностей из Киево-Печерской лавры

Профессор Петрушко: Киев может вывезти на Запад драгоценности Киево-Печерской лавры

© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинские власти могут вывезти из Киево-Печерской лавры и передать на Запад не только мощи святых под предлогом их "сохранности", но и драгоценности музеев, расположенных на территории лавры, эти ценности до революции принадлежали монастырю, рассказал РИА Новости профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Ранее зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что киевские власти ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры, потому что понимают, что монахи канонической Украинской православной церкви не уйдут в раскольническую ПЦУ. Также, по его словам, украинские власти могут вывезти мощи и другие святыни из Киево-Печерской лавры, чтобы у Украинской православной церкви не было мощного "центра притяжения" для православных со всего мира.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату
11 июля, 15:36
"Речь, видимо, идет о вывозе (украинскими властями на Запад - ред.) ценностей из музея исторических драгоценностей, большая часть которого - это тоже сокровища ризницы Киево-Печерской лавры, национализированные большевиками и попавшие в этот музей", - сказал Петрушко.
По его словам, там хранится золото и много древностей из археологических раскопок, связанных с Киевской Русью и домонгольской Русью. "Это для России представляет немалую ценность, поскольку это наши общее истоки. Россия, наверное, может заявить свои права, для этого есть основание, многие раскопки, кстати, проводились в имперской период", - предположил эксперт.
Он напомнил, что после революции 1917 года был практически разграблен археологический кабинет Киевской духовной академии, "и в Киевский музей западного и восточного искусства попало много памятников оттуда, в том числе древнейшие иконы VI-VII века из монастыря святой Екатерины, которые сейчас экспонируются во французском Лувре, и которые тоже якобы там "спасают".
"Они принадлежали епископу Порфирию Успенскому, в то время викарию Киевской епархии - известному исследователю древностей православного Востока, который передал их в Киевскую духовную академию. Откуда они попали в Киевский музей Запада и Востока и теперь в Лувр. Надо разбираться юридически, кто хозяин этих вещей, на каком основании они были кем конфискованы, вопрос не столь однозначный как кажется", - заключил собеседник агентства.
Ранее Петрушко говорил, что что в пещерах лавры покоятся, в частности, мощи былинного богатыря Ильи Муромца, Нестора Летописца, первого врача древнерусского Агапита Печерского, первого иконописца Алимпия и других.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ
7 июля, 09:51
 
РелигияРоссияУкраинаКиевИгорь ЯкимчукИлья МуромецСергей НарышкинУкраинская православная церковьПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университетМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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