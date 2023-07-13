https://ria.ru/20230713/donetsk-1884072740.html

Сбитые при атаке ВСУ на Донецк ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS

Сбитые при атаке ВСУ на Донецк ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.07.2023

Сбитые при атаке ВСУ на Донецк ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS

Сбитые при атаке украинских войск по Донецку ракеты были выпущены из РСЗО M142 HIMARS, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:02

2023-07-13T20:02

2023-07-13T20:48

в мире

донецкая народная республика

донецк

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сбитые при атаке украинских войск по Донецку ракеты были выпущены из РСЗО M142 HIMARS, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг представительство ДНР сообщило, что в 14.20 по Донецку были выпущены две ракеты из РСЗО, система ПВО отразила атаку со стороны украинских войск по столице ДНР. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 июля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: противник вел огонь из РСЗО М-142 HIMARS с применением ракет М-31, которые сбили силы ПВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230713/raketa-1884048883.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина