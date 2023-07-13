https://ria.ru/20230713/donetsk-1884072740.html
Сбитые при атаке ВСУ на Донецк ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS
Сбитые при атаке ВСУ на Донецк ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.07.2023
Сбитые при атаке ВСУ на Донецк ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS
Сбитые при атаке украинских войск по Донецку ракеты были выпущены из РСЗО M142 HIMARS, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:02
2023-07-13T20:02
2023-07-13T20:48
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донецкая народная республика
донецк
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сбитые при атаке украинских войск по Донецку ракеты были выпущены из РСЗО M142 HIMARS, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг представительство ДНР сообщило, что в 14.20 по Донецку были выпущены две ракеты из РСЗО, система ПВО отразила атаку со стороны украинских войск по столице ДНР. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 июля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: противник вел огонь из РСЗО М-142 HIMARS с применением ракет М-31, которые сбили силы ПВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230713/raketa-1884048883.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине
Сбитые при атаке ВСУ на Донецк ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS
В ДНР сообщили, что сбитые при атаке ВСУ на Донецк ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS